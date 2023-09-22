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快訊／農業部代理部長道歉　「執行細節有不周」

▲農業部代理部長陳駿季。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農業部代理部長陳駿季22日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

農業部專案進口雞蛋爭議持續延燒，農業部代理部長陳駿季今（22日）在立法院受訪時表示，執行細節有不周的地方，他代表農業部向大家致歉，因為農業部後續立法院質詢報告裡也會提到相關進度。

陳駿季22日上午到立法院，列席行政院長陳建仁專案報告有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項並備質詢。針對進口雞蛋爭議，陳駿季受訪表示，專案進口是要補充國內雞蛋生產量不足的部分，所以3月間開始專案進口，隨著禽流感疫情夏天減緩，國內復養增長，每一年滾動差準會逐年調漲。

陳駿季說，的確第一次且大量專案進口雞蛋，調度過程中也許有一些疏忽的地方，或調度上有一些標示讓外界困擾，這個困擾，農業部在過往新聞稿都已經澄清，針對液蛋標示錯誤的部分，因為同仁誤認冷凍液蛋是實質家公，蛋後來經過查證是錯誤訊息，也立即更正。

陳駿季表示，執行曾細節有不周的地方，「我代表農業部向大家致歉，因為我們後續立法院質詢報告裡也會提到相關進度」。

陳駿季指出，在整個農業部所督導的中央畜產會在跟蛋供業者標示的作為，農業部所提供的代工造成錯誤標示，都在庫存裡面，沒有釋出。

陳駿季也說，目前專案進口還在執行，「所以海上的這些雞蛋的進口，包括我們專案進口的部分，但是也有一些業者是自行進口」；以農業部專案進口，每一個月維持160至180萬顆，維持低水位庫存，最主要是萬一在冬天遇到禽流感風險時，能夠提供雞蛋給國人。

對於媒體詢問有人質疑農業部先斬後奏，陳駿季回應，這是畜產會對法規的誤解，所以農業部希望這樣的誤解，昨天也解釋了，執行面會深刻檢討精進。

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