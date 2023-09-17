基隆4大韌性社區分享防災經驗　攜手打造居住環境安全家園

▲基隆4大韌性社區分享防災經驗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局於16日在七堵區瑪陵休閒農業區邀集獅球里、信義花園、碇祥里及瑪西里等4處韌性社區的防災士及志工伙伴代表，蒞臨七堵區瑪陵休閒農業區，舉辦聯合防災訓練及綜合座談活動。近年來受到顯著的氣候變遷影響，災害發生的規模、頻率與複雜性與日俱增，本市投入更多資源在防救災工作的推動上，包含推動韌性社區及定期培訓防災士，透過計畫逐步提升更多社區的防救災能量，為大型災害的應變做好準備。

消防局表示，本次活動也規劃地震防護、三角巾止血包紮、雨量通報、避難包演練等防災演練項目。活動共約40人次參與，與會包括消防局長向永財、強韌臺灣協力團隊海洋大學副校長顧承宇、中華科技大學洪志評教授等均蒞臨會場。近4年來，經過大家的共同努力，基隆市共計有3個里和1個社區獲得內政部韌性社區一星標章認證，同時在各領域培訓了近500名的防災士，共同努力打造基隆市成為更安全的居住環境並強化防災韌性。

▲基隆消防局長向永財主持防災座談。

仁愛區獅球里長林錦榮自2019年起著手帶領社區執行防災工作，林里長分享從團隊建立，社區環境診斷，防救災技能訓練等，細數當中有許多的辛苦，但是也有更多的收穫。信義花園社區前主委劉惠萍，分享歷經3年多持續不斷深耕防災量能，讓信義花園社區成為全臺第一個且是唯一公寓大廈型社區獲頒韌性社區一星標章社區。

碇祥里長馮瑞枝分享在推動「韌性社區」的過程中，最重要的就是凝聚社區向心力，喚醒民眾對災害的危機意識，鼓勵民眾參與防災工作。瑪西里長陳美雲分享，雖然里內青壯人口有限，自2021年瑪西里開始推動韌性社區以來，目前已帶領社區防災士編組自主防災組織，於颱風影響期間落實在地防救災工作執行。

▲信義花園前主委劉惠萍分享韌性社區執行經驗。

海洋大學副校長顧承宇表示，近年推動韌性社區經驗，感受到社區民眾參與度逐年提升，如果遇到大型災害時，社區民眾的自助與共助可以在第一時間就做好減災及整備工作，到了災害應變時，可以大幅限縮災害損失的程度。

消防局長向永財說，政府部門搭配協力團隊在各項防救災工作上持續努力，讓社區有能力應變一定規模的災害，期望每位防災志工和每個韌性社區都能成為寶貴的力量，共同提升本市的抗災能力！

▲瑪西里長陳美雲現場進行三角巾包紮訓練。

▲海洋大學副校長顧承宇老師座談會致詞。

▲碇祥里長馮瑞枝分享防災經驗。