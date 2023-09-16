基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行　副市長邱佩琳：自信展現溫暖有愛

▲基隆海洋老鷹嘉年華踩街遊行。基隆市副市長邱佩琳（右2）、基隆市議長童子瑋（右1）、文化局長江亭玫（左2）、議員林沛祥（左1）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

今年邁入第13年的基隆海洋老鷹嘉年華，今（16日）下午在國門廣場集結起走，56隊各式表演團隊，浩浩蕩蕩沿市區踩街遊行，沿途吸引許多民眾帶著孩子共襄盛舉，不少民眾持手機攝錄精彩瞬間。今年活動首度邀請基隆市盲人福利協進會等團體參與，自信展現基隆國際港灣城市的溫暖有愛。

今年主題為「藝想海洋‧有愛城市」，表演團隊沿途與兩旁民眾熱情互動，基隆市盲人福利協進會、啟明關懷弱勢協會、脊髓損傷者協會與生命勵樂活輔建會等團體，以花車表演或手搖車的方式，熱情共造最具活力繽紛的港際踩街遊行。

副市長邱佩琳表示，基隆海洋老鷹嘉年華是繼鷄籠中元祭之後的年度盛會，感謝大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖的協助，引領56支表演團隊及海洋市集攤位，打造出獨一無二的海洋盛事，讓嘉年華熱情氛圍席捲基隆。

基隆海洋老鷹嘉年華，今年首度獲選納入交通部觀光署「2024-2025年臺灣觀光雙年曆」全國級活動，反映大家對這項活動的肯定，而「共創」正是活動長久延續越具規模的重要精神，形塑出全國獨具的海洋城市魅力的嘉年華會。

嘉年華踩街遊行，力邀多組國內吸睛表演團隊參與，無限人形劇場Cosplay及結合嘻哈與街頭藝術的Fus福斯-花式籃球，將華麗仙俠人物及花式球技表演搬到大街上，帶來強烈的視覺衝擊。

紅鼻子馬戲團及魔術魂，以小丑、玩偶的裝扮和觀看遊行的民眾熱情互動，搭配沿路發放限量紀念小方巾，將現場籠罩在嘉年華的火熱氣氛中，無論大小朋友都嗨玩基隆街頭。

此外，活動在國門廣場有超過25攤海洋市集，包含基隆特色伴手禮、文創小物及美食飲品等，讓來訪民眾有的玩、有的逛，把基隆好物輕鬆抱回家！