再創全國第一！基隆57所公辦幼兒園　全面開辦課後延長照顧

▲基隆57所公辦幼兒園，全面開辦課後延長照顧。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為使雙薪幼兒家庭父母安心就業，減輕弱勢家庭育兒負擔，長期推動幼兒課後延長照顧服務，112學年度上學期全市共57所幼兒園，包括44所公立幼兒園、8所非營利幼兒園、5所職場教保中心全數100%開課，學期間最少至下午5時，其中56園更服務至下午6時至7時，開課率六年來持續全國第一。

教育處長劉美蘭表示，低收入戶、中低收入戶家庭，還有突發需求的其他經濟情況特殊生，只要家長告知學校並檢附相關證明文件或家訪證明，由所就讀的幼兒園提出申請，即可完全免費。另外身心障礙身參與延長托育服務，還能申請教師助理員全程照顧，使弱勢幼兒就學期間皆能安心留園並得到妥善照顧。

建德附幼的黃園主任說，從一開始只有2個幼生留園，到現在要照顧34個參加延長照顧服務的幼生確屬不易，但是也讓我們看到了家長的需求，確實有許多雙薪家庭需要我們的延長照顧服務，這給我們更堅定的信念持續開課，點亮等待父母下班的溫馨陪伴。

劉美蘭說，基隆市一路以來秉持著「只要有一個孩子需要，我們就開課」的精神，才能屢創全數開課的佳績，基隆市各園長、園主任及教師們更是功不可沒。我們也會持續努力成家長們安心就業的最強後盾。