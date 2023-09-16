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基隆漫步快走北海岸同樂會　期待明年再相會歡喜落幕

▲基隆漫步快走北海岸同樂會。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆漫步快走北海岸同樂會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府衛生局今（16日）上午於外木山舉辦「2023漫步快走，北海岸同樂會」活動，由張賢政局長、德育護理健康學院翁進坪校長及市議員呂美玲、鄭文婷、施偉政與陳冠羽等議員共同鳴槍起跑，全場400多位民眾沿著基隆市最長的天然海岸快走，海岸之美盡收眼底。

外木山的親子友善海岸步道，全長約5公里，是基隆市僅存最長的天然海岸，沿途設施完善，景色優美，快走的同時除了讓身心得到舒展，也能增加家人情感。健康生活，從快走開始，「快走」有助於改善心臟健康、促進關節強化，這個古老的運動方式不僅能維持體重、改善心血管健康、增加免疫系統、降低血壓、有更好的睡眠模式，也是最簡單又最容易執行的運動。

▲基隆漫步快走北海岸同樂會。（圖／記者郭世賢翻攝）

除此之外，活動現場還有安排由德育護理健康學院幼兒園小朋友帶來「活力幼YOYO」勁歌熱舞及悅康教練團隊設計的闖關遊戲，期藉由遊戲，訓練民眾平衡能力、注意力、手眼協調、訓練反應力等，闖關過程民眾情緒嗨到極點，場內歡笑聲、海浪聲此起彼落；大會還貼心的準備特色餐車美食，大飽民眾的眼福與口福，有琦多手感烘焙、好實饅頭、呷奔、有機大芭樂等，為饑腸轆轆的肚子做準備。

藉由「2023漫步快走，北海岸同樂會」活動的展開，增加人與人之間的互動，期待透過政府與民間共同努力，達到市民所需的「安全」、「健康」、「參與」三層面目標，讓我們一起守護健康，營造一個最有愛城市。

▲基隆漫步快走北海岸同樂會。（圖／記者郭世賢翻攝）

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