大武崙沙灘救生員今撤離　基隆市府籲注意水域遊憩安全

▲基隆大武崙澳底沙灘。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市大武崙澳底沙灘屬開放型場域，水域屬北觀處，因夏季民眾戲水人潮眾多，為求安全考量夏季期間派駐救生員協助救生宣導，今（15日）發言人余治明，觀銷處代理處長郭憲平召開記者會，宣布自即日起夏季救生員進駐時間結束，民眾進出大武崙沙灘水域須注意自身安全。

余治明指出，市府於今年6月15日至9月14日安排基隆水上救生安全協會，派駐專業救生員於現場執勤協助救生、宣導及警戒。自15日起夏季救生員進駐時間結束，民眾進出大武崙沙灘請注意自身安全，並請遵守現場安全宣導告示。

郭憲平表示，海域已設置浮球警戒線（高潮線起離岸55公尺），請民眾注意安全，大武崙澳底沙灘海域有海流、波浪及離岸流，為防範海域遊憩事故發生，請戲水遊客勿超越浮球警戒線及從事跳水、游泳、動力遊具或其他可能導致危險之水域活動，避免發生意外。

▲基隆市府發言人余治明（右）、觀銷處代理處長郭憲平（左）。

郭憲平強調，嚴禁兒童單獨戲水，以免發生意外，民眾離岸勿遠，涉水勿深，以策安全、呼籲民眾結伴而行，友伴警戒、呼籲民眾於發佈颱風海上警報海面風浪大、海面閃電打雷時，禁止下水，避免發生危險、宣導民眾如遇有人溺水時，應大聲喊叫求救或打119、118請求協助、海岸水域現場海巡及警消相關巡邏人員加強巡查，請配合安全勸導。

郭憲平指出，民眾未依現場安全宣導告示，市府及北觀處得依發展觀光條例第60條，於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動管理機關對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為之限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

郭憲平補充，6月15日至9月14日共92日，救生人力維持每天派5名救生員，共461人次。夏季期間救生員進駐時間已經結束，之後恢復開放水域，也在此呼籲民眾注意戲水安全。