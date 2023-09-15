基隆推沃土模式雙語教育　臺師大師培學院長分享秘笈

▲基隆市教育處致贈感謝狀給予林子斌教授（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市致力於推動雙語教育，今（15日）特別邀請國立臺灣師範大學師資培育學院院長暨教育部國教署部分領域雙語教學計畫團隊主持人林子斌教授，與會分享臺灣現行雙語教育推動的現況與秘笈，吸引近80位現場第一線學校行政端及教師端參與，讓參加的老師們感受雙語教育的魅力及趣味性。

國立臺灣師範大學師資培育學院林子斌院長曾在英國與新加坡大學任教，如今在師大亦有開設EMI課程；更難得的是，也擔任過中學英文教師，深知教學現場的真實面貌與挑戰。他認為，從事雙語教學的第一要務，必須建構正確的觀念，不要奠基在錯誤的理解上去推動雙語，這樣對師生都會是災難。

▲80位參與人員專心聆聽教授的分享。

林子斌從上百場講座及輔導學校推動雙語教育的經驗中，提出符合臺灣現場實務端的雙語教育推動原則「沃土模式」（FERTILE），希望提供學校在做雙語的起步階段可以有一些依循，不同類型的學校有自己的雙語教學學科教學操作模式，老師在能夠把握原來的學科內容、教學可以做得好的前提下，帶入兩種語言，給學生一個好的雙語的環境，主張好的雙語教學即為老師教得來、學生聽得懂的雙語。

基隆市教育處長劉美蘭強調，雙語教育推動最重要的一環就是師資，這次攜手林子斌院長合作予以學校行政端及教師精進增能，確立雙語教育推動的步伐及原則，為基隆市推動雙語學校分級甄選計畫扎根。

劉美蘭表示，未來市府亦將持續協助各校推動部分領域雙語教學，透過教師的教學專業，設計豐富且結合生活情境的課程，塑造良好的雙語環境，讓學生在浸潤式的環境中自然而然習得學科知識有更多接觸英語的機會，在課堂中自然而然學習並活用英語。