台62線8車接連爆胎！BMW、MINI慘受害　真兇竟是擋泥板鐵條

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

台62線西向2.6公里處昨(10)日晚間7時40分，有8輛轎車路過時突接連出現爆胎情形，連忙靠邊停車查看，才發現肇因來自某輛貨車輪胎擋泥板上掉落的鏽蝕鐵條。警方獲報立即出動疏導交通，並找來吊車將車子吊離，目前正調閱監視器尋找肇事貨車中。

▲台62線西向2.6公里處，8輛轎車不慎輾過掉落物後接連爆胎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



昨晚7時40分，第三分局七堵派出所獲報位於台62線西向2.6公里處，有8輛轎車疑似輾到不明物體後爆胎，緊急停靠路邊，無法行駛，員警到場後四處搜查，竟找出該物體為來自於貨車擋泥板上方的鏽蝕鐵條，推斷應是從另輛車上意外脫落，釀成此次事故。

▲爆胎兇手為貨車輪胎擋泥板上方的鏽蝕鐵條。



受害車種包括MINI、BMW以及Toyota等，幾名駕駛受訪時都表示，行駛途中車身突然上下晃動，輪胎便出現破損情形，令他們驚嚇不已，所幸無人受傷；另，8名駕駛酒測值皆為0，員警交由拖吊車到場將事故車輛吊離，於晚間10時30分清除完畢，車流恢復順暢，目前正在調閱監視器追查肇事車輛中。

第三分局呼籲，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。另依據道路交通管理處罰條例第30之1條規定：汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人1000元以上、6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。駕駛人行駛於道路時，應注意車前狀況，並保持安全距離專心駕駛，隨時看清道路狀況應變，以確保行車安全。

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