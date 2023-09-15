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社會 社會焦點 保障人權

22歲男酒駕撞死孝子！老母胞妹哭斷腸　國民法官判決全國首宗定讞

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆一名22歲高姓男子酒駕撞死52歲陳姓孝子，肇逃11小時後才投案，成為基隆首件國民法官參審案，日前一審判決出爐，重判高男9年，由於高男、檢察官雙方皆接受一審結果，未提出上訴，全案於9月6日判決確定，也成為全國第1件判決定讞的國民法官案件。

▲▼ 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲22歲高男撞死清晨正要去上班的52歲保全，遭重判9年。（圖／資料照，下同）

回顧案情，今年1月11日深夜11時許，高男與友人吃完牛肉麵後，駕駛父親的轎車前往基隆潮境公園，喝完1至2瓶啤酒後，於12日凌晨2時許駕車前往另名友人的租屋處，暢飲聊天到凌晨5時15分。

然而，高男明知黃湯下肚後，會致使注意力、判斷力、反應能力、駕駛操控能力均顯著降低，卻在酒後駕車離去，5時40分行經基隆市中正區中正路時，因車速過快無法過彎，不慎撞上走在路邊的陳男與停放路邊的小貨車，導致陳男因頭部外傷和頸椎、胸椎骨折當場死亡。

而高男撞死人後未下車查看、停留，棄車逃離現場，事發11小時後才投案，當時警方測得其酒精濃度僅剩0.06毫克，檢方經調查後依酒駕致死、肇事致人死亡逃逸等罪起訴，全案也是全台第3件由國民法官參審的案件。

▲▼ 。（圖／記者郭世賢翻攝）

審理時友人出庭證稱，高男本就有喝酒駕車不良行為，事發當天曾屢勸他搭計程車，高仍執意開車離去，檢方也提出監視器畫面，證明高駕車自潮境公園前往友人家已有跨線行車情形。而高男清晨駛至案發地點前為左彎道，明顯可見被害人走在路旁，卻供稱只見到路邊違停車輛，未見行走中之陳男，顯與正常人視野不符，且高男平日有睡眠障礙，於肇事後竟仍能冷血入眠，反乎常理，顯然因不勝酒力所致。

國民法官考量，死者陳男擔任保全工作，有母親要扶養，更有高齡百歲的祖母住在每月開銷9000元的安養院，均靠陳男微薄薪水支撐家庭經濟，當時陳男是在上班前到超商買咖啡後走在馬路上，靠著違停車輛邊車道上行走時遭高男當場撞死，導致家中頓失經濟來源，且陳男母親與妹妹到庭陳述傷痛至深，至今無法走出傷痛。

高男卻僅空言要進行修復式司法，又否認酒駕，雖手抄佛經稱要迴向給死者，卻連迴向的意義與做法都不清楚，難認態度良好，審酌其年僅22歲，復歸社會之可能性高，依酒駕致人於死、肇事致人死亡逃逸合併處9年有期徒刑。

判決出爐後，高男告訴辯護律師很後悔犯行，願意接受9年刑期，死者家屬與檢方也表示尊重國民法官判決，皆未提出上訴，全案於9月6日定讞，成為全台首宗國民法官判決定讞的案件。

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