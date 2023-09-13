明仁會基隆社區設堂口！搞賭又販毒7人落網　「說到做到」匾超吸睛

▲基警搗破明仁會基隆堂口， 查獲5名通緝犯。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

竹聯幫仁堂明仁會插旗基隆，在七堵區百福社區成立堂口，並從事經營網路博弈及販毒等不法情事，警方獲報後發動查緝，昨（12）日緝獲許姓等8名嫌犯到案，其中其中5名是毒品、詐欺通緝犯，全案依違反毒品危害防制條例等移送。

基隆市警察局刑警大隊與第三分局日前接獲情資，竹聯幫仁堂明仁會插旗基隆成立堂口，並從事經營網路博奕及販賣毒品等不法情事，旋即成立專案小組，經多日跟監、埋伏及多方布線，於12日持搜索票發動查緝，當場緝獲許姓等8名嫌犯到案，其中5名是毒品、詐欺通緝犯，並查扣第三級毒品愷他命300公克、毒品咖啡包12包、電腦主機10台、螢幕22台、硬碟、監視器主機1台、監視鏡頭6顆、手機26支、點鈔機2台、武士刀3支、開山刀7支、摺疊刀5 支及電子磅秤3台等相關物證，全案依違反毒品危害防制條例等移送。

基隆市警察局表示，除了向上溯源擴大偵辦外，將深入社區並落實友善通報網，與民眾聯手打擊毒品犯罪，以有效降低毒品危害，民眾如有發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同維護社區安全。