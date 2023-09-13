冠德建設購庇護工場禮　贈新北千盒月餅助弱勢家庭

▲德建設總經理張勝安（中）響應新北巿好日子愛心大平台，捐贈千盒月餅，由社會局副局長許秀能（左）代表受贈，右為中華民國唐氏症基金會董事長林正俠。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

知名冠德建設公司響應新北巿好日子愛心大平台，於今（13日）上午在台北巿冠德大樓捐贈1000盒月餅禮盒給新北巿政府社會局，將發送給三重地區的弱勢家戶。社會局副局長許秀能表示，冠德向唐氏症基金會庇護工場購買月餅，再捐贈給大平台助弱勢，一份禮蘊含兩份愛心，也是善的循環，她特別代表侯友宜市長感謝冠德公司。

冠德建設公司總經理張勝安表示，該公司在創辦人馬玉山董事長帶領下，於2014年成立冠德玉山教育基金會，持續從事教育、微型圖書館、推動閱讀等公益活動；並透過自家公司根基營造於全省各地，專為獨居長輩修繕舊屋，以實踐企業ESG環境保護、社會責任、公司治理等精神。

▲冠德建設特別採購中華民國唐氏症基金會庇護工場所烘焙製作的「映月祥福秋日禮盒」致贈弱勢家戶。

張勝安表示，近年來冠德公司在新北市三重等地區推出一些建案，為善盡企業責任，對社會關懷盡分心力，特別向財團法人中華民國唐氏症基金會訂購1000盒「映月祥福秋日禮盒」，捐贈予新北巿好日子愛心大平台，以轉贈給在地一些弱勢家戶，讓家戶也能歡度中秋。

中華民國唐氏症基金會董事長林正俠到場參加捐贈儀式，林正俠表示，中秋系列禮盒都是由庇護工場唐寶寶等所親手製作烘焙，感謝冠德的採購，給唐寶寶莫大的鼓勵。

▲新北市社會局副局長許秀能（左）代表侯友宜市長致贈感謝牌給冠德建設總經理張勝安（中）。

社會局副局長許秀能表示，在月圓人團圓的節日，透過社會各界的關懷，能讓弱勢家戶感受到溫暖，尤其冠德建設還特別採購庇護工場的月餅，一份禮盒包藏兩份愛心，令人感動。冠德所屬根基營造，也在新北林口、平溪等偏區為獨居長輩修繕舊屋，讓「繕循環」不斷擴散。