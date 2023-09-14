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大陸 大陸焦點 特派現場

蘇東坡也愛吃！廣西合浦變身「中國大月餅之鄉」　產值突破80億

記者蔡儀潔／北海報導

隨著中秋節將至，有「中國大月餅美食之鄉」稱號的廣西合浦愈加繁忙，實際上，當地已有月餅生產企業117家，產值達20億元（人民幣，下同，約新台幣84億元）。合浦月餅企業「義家人」負責人陳海峰向《東森新媒體ETtoday》介紹，目前已收到訂單40萬公斤，主要銷往大陸華南地區、海南等。

▲▼廣西,合浦,月餅小鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲合浦大月餅 。（圖／記者蔡儀潔攝）

宋朝大文豪蘇東坡結束被貶生涯後，在經過合浦時品嘗了當地的月餅，寫下名句「小餅如嚼月，中有酥與飴」來形容其美味。

據悉，合浦大月餅的餅面呈棕黃或金黃略帶泛紅色，腰部呈乳黃或黃色，底部棕黃不焦，餡料部分的果仁大小適中均勻，叉燒大小適中，製作工藝入選廣西級非物質文化遺產代表性項目。

大月餅已融入當地民眾的生活當中。一名當地民眾表示，每年中秋節各家各戶都會自己做月餅，並用紅紙包裝，常吃的有蛋黃蓮蓉月餅、五仁月餅等，其中五仁分別指的是杏仁、核桃仁、橄欖仁、芝麻仁及瓜子仁。

▲▼廣西,合浦,月餅小鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲合浦月餅小鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

當地政府大力發展「月餅」優勢，2017年投資85億元建設合浦月餅小鎮，總規劃用地面積5平方公里，其中核心區用地面積3平方公里，打造文化旅遊、工業生產、科技研發等集於一體的特色小鎮，小鎮大月餅產量佔全縣70%以上。

合浦縣2019年獲得「中國大月餅美食之鄉」稱號，目前已有月餅生產企業117家，擁有廣西著名商標10多個，發明專利50多項，2022年大月餅行業產值達20億元，從業人員6000人。

▲▼廣西,合浦,月餅小鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「義家人」月餅公司的生產工坊 。（圖／記者蔡儀潔攝）

「義家人」負責人陳海峰表示，他們是以家庭作坊起家，主打純手工月餅，如今已經傳至第三代經營，不過現如今由於招工難、人力成本較高、市場競爭激烈等原因，他們逐漸走向機械化，工廠共有200多名員工。

陳海峰指出，越臨近中秋訂單量越大，目前已收到訂單40萬公斤，主要銷往大陸華南地區和海南，其中最暢銷的是五仁月餅，「我們就是『大』為特色，特別大」，看好未來銷售市場；淡季時他們主營烘焙業務，譬如生產麵包、蛋糕、餅乾等。

▼中秋節將至， 月餅廠訂單量大增。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼廣西,合浦,月餅小鎮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據悉，合浦月餅小鎮2022年完成產值56.4億元，今年上半年完成產值27.6億元。2023年合浦月餅產業集群被大陸工信部列為重點地方特色食品產業集群。

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