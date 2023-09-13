2023台灣設計展10月鶯歌登場　五大展區「○」起新北在地意象

▲「光影〇」《Echooo》展場模擬圖。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2023台灣設計展」10月6至10月22日在新北鶯歌登場！今年主題「新北○起來」，由設計創新導入城市治理，結合29區能量將新北多元樣貌的圈「○起來」。展覽地點橫跨新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊。其中五大展區分為涵括14個主題展的「主展區」、首次結合新北捷運環狀線策展的「衛星展區」、蒐羅山海城129條特色路線，共154場次的「品味漫遊-新北哩賀」、32項跨區域展演共同參與本次展期的「設計響應」、以及匯集11大類型的城市改造點「城市再造」。

主展區｜新北市美術館、新北市立鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊「主展區」匯集14個囊括在地產業、永續循環、自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等主題展及精彩活動，14種主題「○」展覽範圍包括新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌區同慶市民活動中心、新太源藝術工坊共計5個展館。

場館內亮點展區包括「自然〇」結合大型立體藝術裝置、文物採集與互動體驗，《新北山河陣》展現環繞新北的自然地理多樣性；「共生〇」《異他方》帶出新北多樣共融的城市特色，豐富的族群與生活脈絡顯現多元族群樣貌；探索傳產轉型、升級變化的「製造〇」《@®©》，由文件、影像、物件的展覽設置，將設計研發到製造的關係，帶出「造物革新」的概念，讓新北的黑手成為新世代職人；新潮〇《Life in Circle》從新北青年的視野出發，運用詞曲及影像創作，描繪生活在新北的故事等。

▲「自然〇」《新北山河陣》空間模擬圖。

每天晚上戶外園區還有一座能使多人現場共創、充滿沉浸感受的大型互動聲光展演作品「光影〇」《Echooo》，經由與活力草地上的可觸碰裝置互動，將美術館轉化為充滿旋律的畫布，此外戶外園區還有假日限定的「美味Ｏ」流動宴席，6間新北在地經典風味食堂、3週假日美味市集、8場料理體驗活動，《Food in Circle》邀大家體驗新北山、海、陸的滋味。

衛星展區｜新北市府一樓大廳、新北捷運環狀線：新北市透過不同的市政推動，翻轉過去城鄉風貌，帶動美學更新，落實城市願景，轉變過程從產業布局、居住環境、觀光休閒及交通軌道建設起手，串連起城市的過去、現在與未來。衛星展區以新北市府一樓大廳做延伸，串連捷運環狀線5個站點為微型展展場，結合環狀線列車車廂改造，帶出環狀線的移動美學。「新北產業園區站」以五股的產業與環境發展為出發，除產業與交通面外，同步聚焦新北市最大面積的市地重劃「塭仔圳」。

「頭前庄站」由新莊傳統市場改造，融合新商業元素，呈現繁榮多元的未來市場；身為新北重要交通樞紐「板橋站」，人潮與地域的川流不息生命力帶動都市經濟發展，打造市民安居樂業的生活圈；「景安站」環扣多元族群及在地青農的精采故事，展現多元包容與共融之美；「十四張站」探索新北市400年來的水文地理發展與沿革與未來想像。

▲14個主題展的「主展區」地圖。



品味漫遊、設計響應、城市再造｜新北29行政區：「品味漫遊-新北哩賀」蒐羅全新北山海城129條特色路線，共154場次，規劃5種新北體驗方式、10條精選遊程，帶民眾探索新北29區迷人風景，「新北哩賀」各路線即日起至11月在新北哩賀網站陸續報名開跑，更多精彩內容請洽「新北哩賀」官網。

而32項新北各行政區「設計響應」展演與活動，從地方故事、農業、茶藝、陶瓷、音樂、文化，再到AR、電競、觀光工廠，地區貫穿新北五條美學廊帶，讓設計展能量滲透各地。包括「都會探索-府中美學」板橋區府中奇幻城、「藍天海岸-古蹟文化」淡水區古蹟博物館「18『古』怪事」特展、「綠色山林-茶山文化」坪林區茶業博物館「器：天地人之器特展」、「紅色陶寶-三鶯文化」鶯歌區陶瓷博物館「生活陶瓷設計特展-日光慢漫」、「黃金山城-礦業文化」黃金博物館「礦事容顏-藝術家眼中的礦山」特展以及三重區空軍三重一村等。

「城市再造」匯集新北市11種類型的城市改造點，涵蓋翻新公有市場、優化藝文館所、打造共融特色公園、重現綠色山徑等領域，城市的發展在新與舊之間呈現嶄新互利與共存，設計能量導入重新詮釋人對城市的另類想像，邀請民眾走入新北市，感受這座城市從美學設計與使用者平權、友善的概念出發，重新定義空間與人之間的關係。更多台灣設計展相關資訊，歡迎上「2023台灣設計展」官方網站、「新北市政府文化局」臉書粉專查詢。