失控畫面曝！化學槽車濱海公路高速過彎翻了　衝出護欄駕駛慘死

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

一輛滿載液態氯化鈣的化學槽車12日上午7時許行經新北市瑞芳區台2線濱海公路時，疑似過彎車速過快，當場翻覆、衝出護欄外，墜卡在岸邊消波塊，駕駛李男(46歲)一度受困，經警消到場將其救出時，已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。而今事發時的行車紀錄器影片也曝光。

▲化學槽車疑速度過快翻車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

從影片可看到，化學槽車因滿載液態氯化鈣，再加上過彎時疑似速度過快，車身當場失衡、左側輪胎整個懸空，隨後整車往右翻覆、撞破護欄後掉落約3公尺深邊坡，而車上的液態氯化鈣也瞬間大面積外洩在柏油路面。

▲濱海公路化學槽車衝出護欄，駕駛送醫不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，12日7時02分，台2線濱海公路水湳洞段發生一起化學槽車衝出護欄的意外，李男駕駛載運氯化鈣的化學槽車，行經該路段時衝出護欄跌落約3公尺深邊坡，卡在岸邊的消波塊旁，警消獲報後到場救出受困李男，送醫搶救後仍不治身亡。

▲化學槽車跌落約3公尺。（圖／記者郭世賢翻攝）

消防局指出，事故發生後車頭嚴重變形、車體冒出白煙，駕駛一度受困，且車上載的是液態氯化鈣，具有腐蝕性，大面積洩漏在馬路上。警消事後緊急救出李男並送往礦工醫院搶救，但仍於當日上午8時25分宣告不治，詳細事故原因仍待調查釐清。