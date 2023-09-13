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桃園男誤信投資詐團「很好賺」被騙133萬　警埋伏當場拘捕車手

▲桃園市邱姓男子向中壢警方報案指稱，遭詐團以「短時間、高獲利」股票投資被騙取133萬元，雙方相約面交投資款時，當場拘捕年僅22歲林姓車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市邱姓男子向中壢警方報案指稱，遭詐團以「短時間、高獲利」股票投資騙取133萬元，雙方相約面交投資款時，當場拘捕年僅22歲林姓車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子日前誤信網路「短時間、高獲利」股票投資，先後投入133萬元卻無法領出獲利，雙方約定昨（12）日面交另一筆投資款項，對方還叮嚀「匯款不要提到投資，否則會洩漏布局」等提醒，中壢警方趁雙方在中壢區文化路面交時，當場拘捕年僅22歲林姓車手，並查扣造「鼎慎證券公司」收據與識別證等證物，訊後將林姓車手依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方昨天查獲遭詐騙集團林姓車手與邱姓被害人面交投資款，當場查扣「鼎慎證券公司」收據與識別證等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方昨天查獲遭詐騙集團林姓車手與邱姓被害人面交投資款，當場查扣「鼎慎證券公司」收據與識別證等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，文化派出所於本月11日接獲44歲的邱姓被害人報案，指稱遭詐騙集團以投資股票假投資方式詐欺，誆稱「短時間、高獲利」，且保證一定獲利，還讓他下載投資AP，但先後投入133萬餘元投資，卻無法領取獲利，雙方還約定昨（12）日上午9時在中壢區文化路附近面交另一筆60萬元投資款項。

中壢警方獲悉後制定縝密計畫，囑咐邱姓被害人依約前往面交約定處中壢區文化路款項，警方則將款項改為擬似真鈔之玩具鈔，趁22歲林姓車手現身時，當場拘捕到案，並在其隨身查扣「鼎慎證券公司」收據與識別證等證物。

▲中壢警方昨天查獲遭詐騙集團林姓車手案，邱姓被害人手機顯示詐團要求匯款時不要提到「投資」，不然會「洩漏布局」等對話內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方昨天查獲遭詐騙集團林姓車手案，邱姓被害人手機顯示詐團要求匯款時不要提到「投資」，不然會「洩漏布局」等對話內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方發現，邱姓被害人出示手機內與詐團透過Line對話，該詐團竟叮嚀被害人，在匯款時不要提到「投資」，不然會「洩漏布局」，更要被害人在面對行員關心詢問時，回答說是要購買奢侈品，藉此才能騙過行員讓當事人順利完成匯款以詐騙被害人。

警方強調，本詐欺案冒用「鼎慎證券股份有限公司」名義行騙，民眾如有加入相關群組，亦有可能遭詐騙，籲請盡速向就近派出所或中壢分局報案並提供相關被詐騙資訊，以利擴大偵辦。更呼籲民眾不要加入這種來路不明的LINE飆股群組，亦多留意家中成員，是否有異常金錢投資、匯款等行為，如有問題可隨時向警方反映或撥打165反詐騙專線諮詢求證。

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