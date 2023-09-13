桃園建案施工不當！害鄰「化糞池外露臭翻天」　建管處勒令修復

▲桃園市議員黃瓊慧針對桃園區愛一街新建案，疑似施工導致鄰近7戶出現門框變形化糞池外洩問題，昨天現場會勘。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區愛一街一處新建工地，疑因施工導致鄰近7戶住戶出現陽台傾斜、門框變形、地板出現裂縫，甚至還造成化糞池外洩臭味四溢，市議員黃瓊慧接獲住戶陳情，憂心台北基泰事件在桃園上演；昨（12）日邀集市府建管處、建商會勘，現場由結構技師勘察確認沒有立即危險，但確認是因建商施工導致7戶出現鄰損問題。建管處強調，已將該建案列管並要求建商定泰建設修復，否則將不核發使用執照，建商則允諾會儘快完成修繕。

▲桃園市議員黃瓊慧針對桃園區愛一街新建案，昨天邀集建管處與建商會勘。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

市議員黃瓊慧指出，上週接獲桃園區長德里里長雷淑華與居民陳情，指稱定泰建設在愛一街興建10層樓新建案，結果最近連續大雨後竟造成隔壁愛一街92號一排5層樓公寓7戶住戶，疑因施工造成住戶牆壁、地面產生許多裂縫，甚至連門框都變形，部分住戶連家中化糞池都外露，現場臭味四散，住戶苦不堪言。

黃瓊慧還說，有住戶發現，住家後陽台出現傾斜、門框扭曲變形，地板出現大大小不一裂縫甚至沿著牆壁直衝天花板，現場會勘後真的讓助人憂心不已，擔心會成為台北基泰建設損鄰案翻版。

▲桃園市議員黃瓊慧針對桃園區愛一街新建案，昨天會同建管處與建商會勘，部分住戶地板出現裂縫。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

黃瓊慧昨天上午會同長德里鄰長、居民、桃園市府建管處、土木結構技師與建商至現場逐戶會勘，並盤點鄰損狀況包括天花板、牆壁、地板龜裂、化糞池外漏等問題；市府建管處會同結構技師勘察現場後，初步確認沒有立即性危險，但因建商施工確實導致隔鄰7戶出現鄰損問題，已將該建案列管，並要求建商定泰建設須完成修復，否則將不核發使用執照。

定泰建設承諾，目前新建案已蓋至2樓，開挖時都有鑑定報告確認安全無虞，建商已將報告提供給居民查看，根據現場會勘逐戶盤點，確認鄰損集中在加蓋違建部分，並未損及主建物，承諾會負責任完成裂痕填補並儘快完成修繕作業。另外，針對老舊受損建物，會儘速進行前後傾斜度與垂直度等專業測量。