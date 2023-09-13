誤信「前財經主播」投資話術　銀行退休員工7萬老本險泡湯

▲自銀行退休的婦人竟也加入「前財經主播LINE群組」學理財，險遭詐騙。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市中興新村一名鄭姓退休婦人收加入名為「前財經主播胡某某」的通訊軟體LINE投資群組，受到投資獲利訊息慫恿投資，於是到光明郵局提款機領出7萬元現金，郵局職員察覺有異、通報警方，婦人卻稱自己曾在銀行工作、不會被騙，所幸警方仍及時破解詐騙集團伎倆，成功保住婦人老本。

據了解，鄭姓婦人在金融業退休；中興警分局指出，鄭婦月前在中興新村光明郵局提款機持續領錢，領完錢後坐在等待區、不停看單據並喃喃自語，郵局職員察覺有異，立刻向光明派出所報案。

巡佐賴水瞬到現場關心鄭婦，勸說將錢收好並提示提領單據供警方查看，發現單據共4張、合計7萬元，她一開始向員警說要借給教會教友，一下子稱投資用，說詞反覆，又強調本身有投資理財且自銀行退休，不可能遭詐騙。

因鄭婦沒帶手機出門，警員鍾仁傑、周佑晟隨其回家查看，發現她加入「前財經主播胡某某」的通訊軟體LINE投資群組，再細究訊息內容，均是詐騙集團誆稱投資獲利慫恿投資訊息，遂協助鄭婦設定退出該詐騙投資群組及開啟阻擋陌生訊息等，後續提醒她將錢存回金融機構，並留下派出所聯繫方式，成功保住7萬元退休老本。