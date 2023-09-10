無國界醫師又來騙！熟女暈船匯140萬　與警合作逮車手

記者張君豪／台北報導

北市南港分局同德所最近成功破獲一宗「愛情詐騙」案件，成功攔阻一女性受害者，並逮捕涉案的詐團車手。案件中詐團冒充派駐敘利亞的聯合國醫師，與女受害者大談網路感情，聲稱遭遇戰火危險，要求台女幫他支付違約金，以便盡速來台相聚，導致女子匯款損失達新台幣140萬元。女子發現受騙後報警，並與警方合作逮捕詐騙犯。

▲南港警方宣布破獲假醫師詐騙熟女案，逮捕取款車手。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

南港警方表示：詐欺集團使用通訊軟體與女受害者接觸，使她陷入情感陷阱。詐騙犯罪份子假冒的無國界醫師宣稱，無法忍受戰爭局勢，聲稱需支付違約金以便安全離境，歹徒聲稱這些錢要給律師團，他才能快速離開戰區。女被害人因此誤信對方說詞，匯款高達新台幣140萬元。當受害者財務困難、無法繼續匯款，向家人借錢時，家人發現她遭詐騙，立即帶著女子向警方報案。

當詐團再次要求女子支付款項，女子與警方合作，以裝滿紙袋的道具假鈔，順利騙出詐團車手，警方當場逮人，訊後並將該起詐欺案移送士林地檢署偵辦。

南港警方藉此案例提醒民眾，「網路交友、異地情人」是詐騙集團常用的話術，市民應提高警覺，切勿輕信不明來歷的網路交友，如對任何情況感到懷疑，請撥打165反詐騙專線尋求協助，保障自己避免詐騙的侵害。

【其他新聞】

►超級男蟲扮總行處長+VIP客戶 30銀行女業務被騙上床還刷爆卡

►王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查 恐扣牌半年

►痛打逼吃屎虐殺船長 不倒會角頭柬國落網！台美柬攔市價9.5億K毒

