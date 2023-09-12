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嫌前面開太慢「逼車狂按喇叭又剪車」害婦腦震盪　惡霸駕駛慘了

▲桃園市陳姓男子去年12月駕車行經八德區時，不滿前車張姓婦人開車太慢，除連續鳴按喇叭示意外，還刻意逼車，甚至危險駕駛強行切入張婦車道導致擦撞其車頭，害張婦有腦震盪等傷害，事後還肇事逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓男子去年12月駕車行經八德區時，不滿前車張姓婦人開車太慢，除連續鳴按喇叭示意外，還刻意逼車，甚至危險駕駛強行切入張婦車道導致擦撞其車頭，害張婦有腦震盪等傷害，事後還肇事逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

陳姓男子去年12月駕車行經桃園市八德區和平路時，不滿前車由張姓婦人駕駛轎車速度太慢，在後方連續鳴按喇叭逼車，再變換車道至張婦外側併行，後來更刻意強行切入張婦所在車道，撞擊張婦車頭，導致張婦頸部挫傷並有腦震盪之傷害，陳肇事後未下車察看，反而肇事逃逸。桃檢調查後依公共危險等四大罪狀將陳起訴。

檢警調查，46歲的陳姓男子去年12月10日晚間，駕車沿八德區和平路往介壽路方向行駛，因嫌前車由張姓婦人駕駛轎車速度過慢，不僅近距離逼車，還連續鳴按喇叭緊貼張婦轎車，刻意逼迫張婦加速前行。

陳男突然轉換至外車車道與張婦併行後，不斷鳴按喇叭示意，後來，突然強行切入張婦車道前方，導致撞擊其右側車頭，張婦受到撞擊後導致頸部挫傷與腦震盪等傷勢，陳男肇事後未下車察看就肇事逃逸，八德警方到場後才知道張婦遭逼車等發生意外等情事，警方調閱監視畫面循線拘捕陳男到案。

桃檢複訊時，陳男對案情避重就輕，張婦則提供行車紀錄器截圖與醫院診斷證明，警方則提供沿途監視畫面截圖佐證，檢方認為，陳男犯行已觸犯刑法第185條第1項之妨害公眾往來安全、同法第304條第1項之強制罪、同法第284條之過失傷害與肇事逃逸等四罪，將陳起訴。

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