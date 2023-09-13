國1內壢段3車追撞　同路段車輾鐵片爆胎「駕駛竟是通緝犯」

▲林姓男子昨晚6時許開車行經國一南下內壢路段，疑似未保持安距離追撞前方車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號南下56.3K內壢路段，昨（12）日晚間6時許，發生3輛轎車追撞事故，林姓男子疑似未保持安全距離追撞前方2輛轎車，造成後方嚴重回堵；同一地點還有另一輛轎車，因輾壓不明鐵片造成爆胎，駕駛酒測超標被依公共危險罪嫌移送桃檢偵辦，所幸2起事故都未釀成人員傷亡。

▲國一南下內壢路段，昨晚發生3車追撞事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一大隊表示，12日晚間6時54分接獲通報，國一南下56.3K內壢路段4輛車事故，立即調派巡邏車趕往處理。警方查出，44歲林姓男子駕駛轎車行經該路段時，疑似未保持安全距離，煞車不及追撞前方22歲劉姓男子駕駛轎車，致使劉男向前推撞第2輛轎車，導致3輛轎車追撞事故，所幸現場人員均有繫安全帶，無人受困與受傷，3名駕駛酒測值為零，至於肇事原因有待調查釐清。

▲國一南下內壢路段，昨晚林姓男子轎車疑似壓到不明鐵片爆胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

同路段同一時間，另有一輛轎車輪胎輾壓不明鐵片導致爆胎，林姓駕駛酒測後酒測值超標，國道一隊警方訊後依公共危險罪移送桃園地檢署偵辦。

國道一隊警方呼籲，駕駛上國道後應遵守交通規則，保持適當安全距離並注意前方動態，酒後（包括飲用含有酒精類食物，如薑母鴨、燒酒雞）仍不得駕車，以免在國道上造成其他用路人危險。