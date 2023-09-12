用人頭鴿戶詐騙獎金！賽鴿聯合會做內外帳　台南檢警再逮16人

記者林東良／台南報導

台南地檢署檢察官陳鋕銘6月間指揮台南市警方查獲某賽鴿聯合會，涉嫌聚眾賭博及違反動保法案，查扣賽鴿734隻，經比對追查發現該鴿會以人頭鴿舍詐騙獎金，再度發動搜索，前往嘉義、台南等地查獲鴿會幹部及人頭16人到案，起獲夏季賽獎金分配表、贓款31萬元等證物，依涉嫌詐欺、賭博、組織犯罪等罪嫌送辦。

▲台南地檢署指揮台南市警方再度發動搜索拘提行動，查獲鴿會幹部及人頭16人到案，依涉嫌詐欺、賭博、組織犯罪等罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地檢署陳鋕銘檢察官，2023年6月16日率台南市刑警大隊，持搜索票查獲台南市麻豆區某賽鴿聯合會涉嫌聚眾賭博及違反動物保護法案，查扣參賽賽鴿734隻，並責付鴿會及參賽鴿舍保管，檢警發現會員鴿舍高達近百個，經陸續指揮刑警大隊及台南市動保處針對參賽會員鴿舍執行聯合稽查，發現多處鴿舍竟未善盡保管責任，扣案賽鴿均不知去向；經比對扣案帳冊、會員名冊、照片等相關證物，發現鴿會竟有內、外帳冊，除實際發放獎金僅於公布收注賭金之3至4成，每季主要獲得獎金會員均係鴿會所使用人頭鴿舍，且多為家族成員，而檢鴿照片有多隻問題賽鴿明顯環號不符，亦有虛擬鴿舍資格賽成績有異，曾為會員發現質疑。

檢警經蒐集相關卷證，循線於9月5日由台南市警刑警大隊毒緝中心、科偵隊、偵一隊、偵二隊、偵三隊、偵七隊、行政組、預防組、新營、佳里、學甲、麻豆、善化、永康分局，前往嘉義市西區、嘉義縣六腳、民雄、水上鄉、雲林縣北港鎮、台南市下營、六甲、大內、西港、佳里、安定區等地，查獲63歲莊姓犯嫌等涉案鴿會幹部及人頭鴿舍成員計16名到案，查扣筆記型電腦1台、2023年夏季賽獎金分配表、贓款31萬元等相關涉案贓證物，鴿會莊姓主嫌及會務、會計、檢鴿幹部、人頭鴿舍等犯罪集團成員，偵訊後分別為檢察官及法官裁定新台幣5至30萬元金額交保。

台南市警局長廖宗山指出，賽鴿活動長期為我國地下經濟，恐有賭博、逃漏稅、動物保護法等相關法律責任，本案不肖業者更遠從嘉義至台南舉辦鴿會，只為覬覦龐大利益，檢警將其瓦解；刑警大隊大隊長林宏昇表示，十賭九詐，呼籲市民朋友平時應選擇正當休閒活動，且選舉將至，警方也將全力掃蕩轄內賭博、詐欺犯罪集團，澈底溯源瓦解犯罪源頭，杜絕衍生其他不法犯罪可能，藉以淨化選前治安、改善社會善良風氣。