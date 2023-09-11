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新北推文旦食農闖關拿好康　9／13市府大廳正式開展

▲新北推文旦食農闖關拿好康 9月13日市府大廳正式開展。（圖／新北市農業局提供）

▲9月16、17日將在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

中秋節將至，目前正值文旦柚產季，新北市政府推薦大家購買可口的文旦柚，還可到文旦柚食農教育展參與闖關遊戲。為期8天的文旦柚食農教育展將於13日上午10時30分於市府1樓大廳正式開展，闖關拿好康，歡迎大小朋友參加。另外八里桃樂絲農場也有推出柚子食農教育體驗，負責人林炳昌希望藉由食農教育傳遞農家精神，讓民眾了解自己生活地區的特色農作物生長過程及相關加工產品，深入了解柚子的多種用途和文化價值。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，為了能讓民眾更認識文旦柚及理解食農教育，今年特別將八里的柚子帶進新北市市府，於市府1樓大廳舉辦文旦柚食農教育展，展示相關文旦柚系列加工品，如柚子醬油、柚子精油等。展覽推出文旦柚闖關遊戲，參與的民眾藉由連連看遊戲認識柚樹的五個部位，根、莖、葉、果及花，並找到各部位可製成的產品。

▲新北推文旦食農闖關拿好康 9月13日市府大廳正式開展。（圖／新北市農業局提供）

還有體驗趣味遊戲文旦疊疊，親手碰觸文旦柚及現場有小孩最愛的球池，在球池中找到各個柚樹部位，在玩耍與探索中加深對柚子的認識。三個階段的互動式遊戲串連，讓親子一起認識新北文旦柚。完成文旦柚闖關活動可獲得文旦柚1顆或是文旦柚商品100元折價券1張，100元折價券每日限量120張，可於八里區農會超市及9月16、17日八里產地展售會兌換。每日前50名還可獲得八里桃樂絲農場飲料50元折抵券1張。

八里桃樂絲農場林炳昌以前從事手拉胚教學及推廣工作，曾任淡水社區大學、農會及社區陶藝班講師，為了實現父親「讓這片山林能繼續美好」的志向，返鄉種植文旦柚，堅持以有機栽培的方式，種出高品質的果實，消費者也吃得安心、健康。因為自己的孩子就讀八里國中，林炳昌希望藉由食農教育傳遞農家精神，所以將理念化為豐富的課程帶進校園，帶領學生參與學校柚子樹的栽種、施肥、套袋、採收，教導製作柚子精油、果醬等相關產品。

▲新北推文旦食農闖關拿好康 9月13日市府大廳正式開展。（圖／新北市農業局提供）

▲八里桃樂絲農場林炳昌邀請當地學校至農場體驗，認識文旦柚的生長過程。

另外，也邀請當地學校至農場體驗，認識文旦柚的生長過程，並結合自身陶藝專長與柚子主題，教導學生在陶藝拉坏課程中，製作屬於自己的柚子造型陶瓷，以豐富有趣的課程，讓學生了解飲食、環境與農業連結，促使學生重視健康與環境之永續發展。現在可至八里桃樂絲農場體驗採文旦柚或是製作文旦柚加工品，例如柚子手工皂、柚子精油，採預約制請洽：02-8630-3356。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，照顧市民身體及環境健康，並致力於推動食農教育，持續輔導農場依在地農業特色建置食農教育場域及課程，促進市民與農友的交流，增加市民對在地農業的支持與認同，同時達到在地消費、創造農業永續的經營模式。此外，9月16、17日將在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會，16日更特別邀請親子都喜愛的巧虎至現場表演，想品嚐最新鮮的柚子也可以透過電商平台「小農電舖直銷站」購買到最優質的文旦柚。

▲新北推文旦食農闖關拿好康 9月13日市府大廳正式開展。（圖／新北市農業局提供）

▲林炳昌希望藉由食農教育傳遞農家精神，讓民眾了解自己生活地區的特色農作物生長過程。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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