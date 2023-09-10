新北文資潛力點開發計畫　教師搶先體驗海山礦業戲劇課

▲新北市文化局與青藝盟劇團合作，推出礦業文化戲劇教學課程。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

臺灣的礦業歷史承載著前人血淚的重量，又因產業的沒落，逐漸消失並且被遺忘了，對於新生代的年輕人來說是相對遙遠的過往。新北市政府文化局申請「文化資源潛力點開發計畫」，首度與青藝盟劇團合作，創新推出礦業文化戲劇教學課程，前往新北市立明德高級中學及北大高級中學進行試教，獲得師生好評反饋。後續將於9月16、17日舉辦2天的教師研習工作坊，推廣教學資源。

▲明德高中學生們圍成一圈，快樂分享參與礦業文化戲劇教學課程的心得。

文化局長張䕒育表示，煤礦業過去是新北市象徵產業，是臺灣一級產業的主要代表，也是臺灣能源革命的推手，更與世界產業革命歷史接軌。煤礦產業自清代起挖掘，日治時期導入近代化礦業設備，具有世界礦業發展史之文資價值。凡走過必留下痕跡，為了保存傳承新北市的礦業文化記憶，文化局創新以戲劇教育的方式，採取互動教學例如角色扮演、戲劇表演、互動遊戲等，引導學生帶入思考過往的礦業環境，以同理心身歷其境熟悉臺灣曾經有過的輝煌歷史。

海山煤礦在臺灣可說是規模僅次於瑞三煤礦的礦場，為推廣海山地區礦業文化戲劇教學課程，文化局預計9月16、17日2天在新北市立北大高中辦理教師研習工作坊，名額共30位免費開放報名。工作坊即日起開放線上報名（報名網址：https://www.surveycake.com/s/3b3eN，以新北市土城、樹林、三峽、鶯歌區服務的教師為優先，額滿為止。相關資訊請逕洽青少年表演藝術聯盟：02-8631-0133。

▲明德高中學生參與戲劇教學課程，親身體驗礦工在30至60公分高的煤層中工作的經驗。

▲透過戲劇教學課程，高中生們從角色扮演、戲劇表演及互動遊戲當中，了解新北市海山地區的礦業文化。