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新北府中15沉浸藝術作品傳捷報　榮獲美國MUSE創意大獎2金

▲新北府中15沉浸藝術作品傳捷報 獲美國MUSE創意大獎2金獎。（圖／新北市文化局提供）

▲《Project F致未來的你》新北首創5G異地共演。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局府中15《板橋媽的指尖宇宙》與《Project F致未來的你》沈浸藝術展覽作品雙雙獲得美國2023年繆思創意大獎（MUSE Creative Awards）實驗與沉浸類（Experiential & Immersive）金獎肯定，讓新北市政府與《板橋媽的指尖宇宙》製作團隊集刻互動媒體JIC Media、《Project F致未來的你》製作團隊國立臺灣藝術大學及Hey mechanic!黑碼藝識感到相當振奮鼓舞，更有動力創作更多沈浸互動作品讓大眾看見。

繆思獎（MUSE Awards）是2015年由美國國際獎項協會（International Awards Associates）創立，目的在表揚與鼓勵全球傑出的設計創新者，是國際上相當具指標性、影響力的獎項之一。獎項分為繆思設計獎（MUSE Design Awards）、繆思創意獎（MUSE Creative Awards）、繆思旅館獎（MUSE Hotel Awards）、繆思攝影獎（MUSE Photography Awards）四類。其中，繆思創意獎主要表彰從廣告到數位媒體、傳播等領域的卓越與創新，讓世界各地的藝術家、設計師、創意專業人士訴說引人入勝的故事，讓深刻印象且具有影響力的作品被看見。

▲新北府中15沉浸藝術作品傳捷報 獲美國MUSE創意大獎2金獎。（圖／新北市文化局提供）

▲《板橋媽的指尖宇宙》用MR眼鏡體驗板橋媽信仰的故事。

因此，每年吸引許多人參賽。繆思創意與設計兩項大獎已收到世界各地達6500件參賽作品，2023年有許多全球知名組織參賽，包括AT&T、美國知名薩凡納藝術設計學院（Savannah College of Art and Design）等，但必須經過創意與設計領域專家約60名評審組成的評審團，認定在市場上是最頂尖、創作概念與創新出色的作品才有機會獲獎。

新北市文化局長張䕒育表示，府中15近年除了努力作為新北市重要的影音藝術發展據點，也因應5G科技時代推廣新媒體藝術，在文化部推動博物館及藝術5G科技跨域應用計畫的支持下，分別與集刻互動媒體、黑碼藝識及國立臺灣藝術大學科技藝術中心合作，推出《板橋媽的指尖宇宙》（Banqiao Mazu’s Fingertip Universe）與《Project F致未來的你》（“Project F” To the Future You）兩檔充滿創意的展覽作品，讓國際看見臺灣新媒體藝術團隊的力量，成為激發其他團隊的繆思女神，也讓新北在地特色的板橋媽信仰文化結合科技進行全新展演。

▲新北府中15沉浸藝術作品傳捷報 獲美國MUSE創意大獎2金獎。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市文化局《板橋媽的指尖宇宙》與《Project F致未來的你》獲得美國繆思金獎證書。

《板橋媽的指尖宇宙》製作團隊「集刻互動媒體」是一群來自紐約、擅長用科技說故事的藝術家，國內外皆有許多出色的裝置藝術作品，並有豐富的跨國策展經驗。這次將創意延伸到新北市，與新北市文化局合作將板橋「慈惠宮」媽祖故事融入科技，運用混合實境（簡稱MR）技術，打造虛擬與真實融合交疊的場景，讓民眾透過MR眼鏡，在直覺的體驗與有趣遊戲互動過程中，訴說板橋與府中地區歷史文化及宗教信仰的故事。

《Project F致未來的你》製作團隊是國立臺灣藝術大學科技藝術中心與黑碼藝識等團隊組成，科藝中心以多元藝術跨域科技實驗發展為主軸，將影視音文化產製內容深度結合數位科技技術，促進學生創研能量；黑碼藝識則是一群熱愛實驗多媒體、互動、表演與劇場元素，實踐跨領域製作的藝術團隊。團隊在新北首創5G異地共演，運用5G傳輸技術，結合全息投影與動態捕捉技術，以及歌唱與擊樂的表演形式，讓觀眾彷彿沉浸在表演現場體驗虛實共融之跨域表演，讓更多人體驗5G科技對展演模式帶來新的可能性。

▲新北府中15沉浸藝術作品傳捷報 獲美國MUSE創意大獎2金獎。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市文化局與臺藝大科藝中心與黑碼藝識合作《Project F致未來的你》獲美國繆思創意獎金獎。

▲新北府中15沉浸藝術作品傳捷報 獲美國MUSE創意大獎2金獎。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市文化局與集刻互動媒體合作《板橋媽的指尖宇宙》獲美國繆思創意獎金獎。

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