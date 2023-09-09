新北水利局獲肯定！3案奪公共工程優質獎

▲新北水利局獲肯定！3案工程奪「新北市政府公共工程優質獎」 。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「112年新北市政府公共工程優質獎」得獎名單出爐，新北市政府水利局「碧潭堰改善暨周邊環境營造」、「新北市中和區壽德公園滯洪池工程」與高灘地工程管理處「八里左岸漫步廣場新建工程」3案受評審委員青睞獲得工程優等獎，8日由副市長陳純敬親頒獎項，水利局團隊積極推動六水建設，治理績效再獲肯定。

水利局長宋德仁表示，新北水利建設不斷大翻轉，歷經多年來不斷努力，將曾經礫石遍佈不見溪水的新店溪，轉化為壯闊的親水溪流，溪面水波蕩漾從上游連通至淡水河口，也打通了46年來舊堰體造成的生態廊道中斷。新店碧潭堰最新完工的水生態樂園不只是新店溪最大的魚道，還可以看20多種魚類、毛蟹洄游，堰體園區也在8月29日啟用是以生態友善及人本環境優化等多種理念的結晶，希望讓此地成為大家與河川生態心靈連結的場域。

▲新店碧潭堰最新完工水生態樂園，不只是新店溪最大的魚道，還可以看20多種魚類、毛蟹洄游 。

另一獲獎的「新北市中和區壽德公園滯洪池工程」是中和區唯一兼具生態、休憩、滯洪的功能的滯洪池公園，截流下水道上游多餘雨量，最大可容納1萬2,340m3，於大雨期間保留多餘的水量，減緩下游負擔，並於大雨過後以重力排放的方式，使公園恢復原樣，提升公園附加價值，在今年6月23日豪雨及9月6日大雨皆發揮預期效果。

在今年4月10日啟用的「八里左岸漫步廣場新建工程」也獲獎了，佔地近2.2公頃八里左岸漫步廣場，透過既有的丘、谷、林、碉堡、海潮等元素為設計主題，並結合在地特色、地景與優美河岸，量身打造10處特色亮點，包含可與貓頭鷹石雕互動的眺景高台、軍事碉堡改建的迷你戰訓遊戲場、花崗石排列的曲線型踏水足道，以及時下廣受歡迎的網紅鞦韆等多種休憩設施，無論大朋友小朋友都很適合來一趟漫步之旅。

▲壽德公園滯洪池工程是中和區唯一兼具生態、休憩、滯洪的功能的滯洪池公園 。

宋德仁說，此次榮獲「112年新北市政府公共工程優質獎」肯定的三案工程，實踐、融合了六水建設的思維，證實了新北市水利建設的優質，另水利局在111年度公共工程執行績效亮眼，成績排名全府第二，一併獲頒績效優良之殊榮。未來推動相關水利建設時，將更提升優質施工品質及安全，使水利建設用得安心、玩得開心，同時兼顧生態友善與在地需求，持續為新北市營造市民嚮居水都之目標。

▲八里漫步廣場佔地近2.2公頃，讓八里左岸的休閒環境更豐富、多元好玩。