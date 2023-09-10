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熱水無虞！新北力推「不斷氣」　欣泰整壓站年底擴建完成

▲新北力推不斷氣！欣泰瓦斯天然氣整壓站年底擴建完成。（圖／新北市經發局提供）

▲五股德音村增設整壓站具有雲端壓力控制、即時攝影與24小時值勤人員待命，並備有自動超壓遮斷閥與遠端電動關斷功能，可提供穩固之天然氣供氣安全。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府經發局為因應轄內天然氣用戶逐年增加及用氣量不斷提升，提前部署建置「新北市能（資）源業務聯繫平台」，積極召集天然氣上游供應鏈及公用天然氣業者研擬對策。其中欣泰石油氣公司建置中的五股德音村增設整壓站，即是透過此平台整合新設，今年底完工後預估將可有效解決新北市西半部行政區的天然氣穩定供應，涵蓋範圍為五股、蘆洲、泰山、八里、林口及桃園市龜山等地區，並輔助支援土城及樹林兩地區，共計約30萬戶數即逾百萬市民受惠。

經發局長何怡明說明，近年全台用氣戶數大幅成長，為避免樹林、土城及三峽等管線末端地區的民生與工業用氣不足、壓力過低，經發局主動協助整合推動，成功在五股德音村交貨口旁新增計量設備整壓站，今年底完工後主要供應泰山、樹林及土城地區之用戶，並輔助樹林配氣站及鶯歌配氣站供應壓力，預估近百萬市民將可有更為穩定且充足的天然氣可用，免除供氣不穩致市民洗冷水澡的風險。經發局也發文要求各瓦斯公司，因應秋冬來臨之際，全面檢查各項功能以確保供氣穩定，經發局將不定期適予抽查。

▲新北力推不斷氣！欣泰瓦斯天然氣整壓站年底擴建完成。（圖／新北市經發局提供）

▲欣泰建置中的五股德音村增設整壓站，今年底完工後預估將可有效解決新北市西半部行政區的天然氣穩定供應。

欣泰石油氣公司表示，五股德音村增設整壓站具有雲端壓力控制、即時攝影與24小時值勤人員待命，並備有自動超壓遮斷閥與遠端電動關斷功能，可提供穩固之天然氣供氣安全。公司於2021年透過新北經發局建置的「新北市能（資）源業務聯繫平台」，提出增設五股德音村天然氣交貨口興建案。

經發局旋即主動協助邀集中油公司、高公局、水利局等相關局處單位召開多次協調會，終於成功取得土地，在五股德音村增設整壓站與計量設備。公司於研討設計階段即規劃透過加大輸氣管徑，並與泰山（含工業區）、林口（含工業區）、八里（台北港）、五股（含工業區）及蘆洲區等行政區串連整併，形成整套完善的多管道供氣環網。此工程於2023年底管網建置完成後，將提供更充足的氣源、強化穩定供氣韌性，額外供應約5萬用戶穩定供氣，受惠用戶數達30萬戶，階段性解決長年來五股、林口、泰山、蘆洲及八里等地，冬季期間民生及工業用氣不足的問題。

▲新北力推不斷氣！欣泰瓦斯天然氣整壓站年底擴建完成。（圖／新北市經發局提供）

▲經發局主動協助整合推動，成功在五股德音村交貨口旁新增計量設備整壓站，今年底完工後主要供應泰山、樹林及土城地區之用戶。

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