連結祖孫不靠說教　台南代間教育28場活動吸引逾3500人參與

▲台南市家庭教育中心推動代間教育，透過共學與手作活動，拉近祖孫距離，深化家庭情感連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在少子化與家庭結構快速轉變的時代，如何讓不同世代不只是「住在一起」，而是真正「走在一起」，成為城市治理的新課題，台南市家庭教育中心近年積極推動「代間教育」，透過多元課程與陪伴方案，串起祖孫情感連結，讓長者的生命經驗走進孩子成長歷程，為城市注入溫度與深度。

台南市長黃偉哲表示，家庭教育中心長期深耕代間教育，透過共讀、共學、共創活動，協助祖孫重新建立緊密情感，也在家庭內形塑穩定支持文化。他強調，與長輩相處的每一刻都值得珍惜，透過陪伴、傾聽與互動累積情感，讓「祖孫情深」成為世代傳承的重要基石，進而打造溫暖幸福的城市。

教育局長鄭新輝指出，今年代間教育推動更為深化，「祖孫玩很大」系列活動自7月至12月辦理多項體驗課程，包括「幸福時刻皮雕鑰匙圈」、「祖孫魔術體驗」、「光影留情燈箱手作」、「神奇菇菇研究」及「幸福聖誕好時光」等，活動結合繪本導讀與實作體驗，引導家庭建立正向互動模式，讓共學不再流於形式，而是融入日常。

今年祖父母節期間也推出多元活動，包括「祖孫廣播體驗營」、「失智不失志：憶起芳香趣」健康講座及「小小記者主播台」。其中，8月16日在南科生活科學館舉行的慶祝活動，從挖化石、紙箱塗鴉到泡泡劇場，吸引逾900名親子參與，展現代間共學的高度參與度與實際成效。

家庭教育中心統計，「祖孫代代學習趣」共辦理28場活動，許多家庭回饋孩子更願意親近長輩，長輩也更樂於分享人生故事；針對中生代「三明治世代」的講座同樣反應熱烈，有學員直言「練習後真的能改變家裡氣氛」。今年度代間相關活動總參與人次突破3500人。

家庭教育中心主任張冰嫈補充，今年首度推出的「銀幼共融」計畫，獲家長、學校與社區長輩一致肯定。透過幼兒與長者的自然互動，不僅讓長輩感受到被需要，也讓孩子在真實交流中學習尊重、理解與關懷。展望明（115）年，中心將在既有基礎上擴大投入，串聯更多社區據點，持續打造溫暖且永續的世代共學場域。