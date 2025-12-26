　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

連結祖孫不靠說教　台南代間教育28場活動吸引逾3500人參與

▲台南市家庭教育中心推動代間教育，透過共學與手作活動，拉近祖孫距離，深化家庭情感連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市家庭教育中心推動代間教育，透過共學與手作活動，拉近祖孫距離，深化家庭情感連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在少子化與家庭結構快速轉變的時代，如何讓不同世代不只是「住在一起」，而是真正「走在一起」，成為城市治理的新課題，台南市家庭教育中心近年積極推動「代間教育」，透過多元課程與陪伴方案，串起祖孫情感連結，讓長者的生命經驗走進孩子成長歷程，為城市注入溫度與深度。

台南市長黃偉哲表示，家庭教育中心長期深耕代間教育，透過共讀、共學、共創活動，協助祖孫重新建立緊密情感，也在家庭內形塑穩定支持文化。他強調，與長輩相處的每一刻都值得珍惜，透過陪伴、傾聽與互動累積情感，讓「祖孫情深」成為世代傳承的重要基石，進而打造溫暖幸福的城市。

▲台南市家庭教育中心推動代間教育，透過共學與手作活動，拉近祖孫距離，深化家庭情感連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，今年代間教育推動更為深化，「祖孫玩很大」系列活動自7月至12月辦理多項體驗課程，包括「幸福時刻皮雕鑰匙圈」、「祖孫魔術體驗」、「光影留情燈箱手作」、「神奇菇菇研究」及「幸福聖誕好時光」等，活動結合繪本導讀與實作體驗，引導家庭建立正向互動模式，讓共學不再流於形式，而是融入日常。

▲台南市家庭教育中心推動代間教育，透過共學與手作活動，拉近祖孫距離，深化家庭情感連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年祖父母節期間也推出多元活動，包括「祖孫廣播體驗營」、「失智不失志：憶起芳香趣」健康講座及「小小記者主播台」。其中，8月16日在南科生活科學館舉行的慶祝活動，從挖化石、紙箱塗鴉到泡泡劇場，吸引逾900名親子參與，展現代間共學的高度參與度與實際成效。

家庭教育中心統計，「祖孫代代學習趣」共辦理28場活動，許多家庭回饋孩子更願意親近長輩，長輩也更樂於分享人生故事；針對中生代「三明治世代」的講座同樣反應熱烈，有學員直言「練習後真的能改變家裡氣氛」。今年度代間相關活動總參與人次突破3500人。

▲台南市家庭教育中心推動代間教育，透過共學與手作活動，拉近祖孫距離，深化家庭情感連結。（圖／記者林東良翻攝，下同）

家庭教育中心主任張冰嫈補充，今年首度推出的「銀幼共融」計畫，獲家長、學校與社區長輩一致肯定。透過幼兒與長者的自然互動，不僅讓長輩感受到被需要，也讓孩子在真實交流中學習尊重、理解與關懷。展望明（115）年，中心將在既有基礎上擴大投入，串聯更多社區據點，持續打造溫暖且永續的世代共學場域。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票
柴刀男隨機砍人！吸到腦壞掉　闖超商自摔畫面曝
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
不是黃金！　CNN點名「3種貴金屬」今年漲幅飆破100%
合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光
嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

連結祖孫不靠說教　台南代間教育28場活動吸引逾3500人參與

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查　286人納管守住安全底線

快訊／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

歲末感恩多！　怡仁愛心基金會慈善音樂會公益捐贈送關懷

桃園草莓食農聖誕市集開幕　草莓農場地圖、草莓氣泡飲首亮相

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　為長輩慶生好歡樂

南投青山茶冬茶比賽結果出爐　女青農莊佩君獲雙料特等獎

乳癌年輕化！　水上鄉推30至39歲女性免費超音波

聖誕節海面不平靜　金門海巡強勢驅離大陸海警3船

聖誕假期行程滿檔　林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

連結祖孫不靠說教　台南代間教育28場活動吸引逾3500人參與

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查　286人納管守住安全底線

快訊／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

歲末感恩多！　怡仁愛心基金會慈善音樂會公益捐贈送關懷

桃園草莓食農聖誕市集開幕　草莓農場地圖、草莓氣泡飲首亮相

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　為長輩慶生好歡樂

南投青山茶冬茶比賽結果出爐　女青農莊佩君獲雙料特等獎

乳癌年輕化！　水上鄉推30至39歲女性免費超音波

聖誕節海面不平靜　金門海巡強勢驅離大陸海警3船

聖誕假期行程滿檔　林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

日本聖誕節「全裸男屍」！明顯外傷　詭異仰倒大樓逃生梯

加詐騙群組看熱鬧「險噴300萬元」　他曝洗腦過程

快訊／玉山、合歡山降雪！台14甲昆陽-大禹嶺結冰...限掛雪鏈通行

高雄銀樓被惡搞！椅子佈陣點火還拿膠水灌樹　超詭異手法曝光

彈劾案時程曝光！藍白兩度邀請賴清德到院說明　5／19投票

快訊／2縣市低溫特報　「非常寒冷」跌破10度

金惠奫新劇CG太爛全網傻眼！　遭酸「90年代畫質」：尾巴假到尷尬

英聽二試「2876人拿A」　缺考率11%創6年新高

行政院提修法　立委赴陸強制列管、指標官員禁出席中共活動

屏東住宅火警「1長者一度受困」！屋內燒成廢墟　出動34警消搶救

【沉重的愛】23公斤大狗半夜撒嬌直接倒媽身上一起睡覺

地方熱門新聞

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

「全國最大里」掰了！明年7月「1分為4」

聖誕節不平靜　海巡驅離中國海警3船

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

桃園草莓食農聖誕市集開幕

怡仁愛心基金會慈善音樂會　公益捐贈送關懷

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

女青農莊佩君獲南投青山茶冬茶比賽雙料特等獎

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　慶生會好歡樂

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

男子倒臥山區三天奇蹟獲救

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

水上鄉推30至39歲女性免費超音波

連結祖孫不靠說教台南代間教育28場活動吸引逾3500人參與

更多熱門

相關新聞

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

大車輾斃騎士逆轉！肇事女躲百米外車上

台南市安南區日前發生一起死亡車禍，一名機車騎士遭奇美醫院接駁遊覽車輾斃，警方調查後發現，事故並非單純的機車與遊覽車碰撞，而是前方一輛自小客車突然起步擦撞，導致騎士失控滑入對向車道釀禍，而肇事的王姓女駕駛事發後未下車處理，反而把車停在百公尺外，目前相關駕駛人均已依法送辦。

闖女同事宿舍硬上　變態淫狼判10年

闖女同事宿舍硬上　變態淫狼判10年

台南11歲童騎UBike擦撞！　刮花「千萬法拉利」

台南11歲童騎UBike擦撞！　刮花「千萬法拉利」

台南—沖繩直航啟航黃偉哲迎接首批日客

台南—沖繩直航啟航黃偉哲迎接首批日客

日本女團首登新營舞台台南跨年系列音樂會拓展國際交流

日本女團首登新營舞台台南跨年系列音樂會拓展國際交流

關鍵字：

祖孫台南代間教育

讀者迴響

熱門新聞

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

半個台灣快速降溫　鄭明典：今晚恐有第二波

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

苗博雅嘆「冤案平反比殺人可惡嗎」　舉1例子被戰翻

朱孝天昔自稱「皇帝投胎」：不然哪有那麼多女生伺候我

今晨10.1度！4縣市大雨特報　2縣市非常寒冷

更多

最夯影音

更多
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面