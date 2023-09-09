基隆親子家庭野餐共玩　謝國樑盼傳遞關懷散播愛

▲基隆親子家庭野餐共玩，謝國樑（前右2）盼傳遞關懷散播愛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府社會處為增進家庭及親子間情感關係，今（9日）在潮境公園舉辦「網網相連好家在，基起浪潮傳遞愛」家庭野餐共玩活動，市長謝國樑特別到場與社會處長楊玉欣、市議員連恩典在依山傍海的美景裡和市民朋友一起打造家庭陪伴的美好回憶。

謝國樑說，很高興看到很多團體熱情參與這場野餐共玩活動，也感謝社會處長期以來跟許多社會團體合作無間，為需要幫助的市民提供照顧跟關懷，並且透過這場活動傳遞關懷、散播愛，也能夠連結善心團體與弱勢的市民。

親子家庭野餐共玩活動於今天早上10時登場，現場除了有社區資源網絡攜手合作推廣社會福利訊息，現場還邀請多位手工藝老師帶領親子DIY課程，參與活動的每對親子們從作品設計、製作，相互合作，作品完成後開心不已，紛紛拿起手機拍下珍貴合照留下獨特的回憶。

此外，現場還有精采的舞台表演活動，邀請暖暖碇祥社區發展協會「Chumi劇團」進行防暴宣導劇，加深民眾的防暴意識，以及出色的音樂演奏、活力四射兒童帶動跳，以及多組的美食攤販，讓大家帶上美味的餐點坐下野餐聊天、觀賞基隆美景，參加活動的大人小孩臉上都洋溢笑容。

市府社會處表示，基隆市社會福利服務中心長期關懷陪伴社區內的家庭，發現有些家庭受限於經濟或是工作忙碌等情形，少有舉家出遊的機會，孩子多透過3C產品打發閒暇時間，社會處期望藉由這樣的大型戶外野餐共玩活動，讓大小朋友走出戶外，給家庭添上一筆美好記憶。

基隆市社會福利服務中心提供社會福利諮詢、社區宣導、團體方案活動、愛心實物銀行物資濟助等服務，更用心關懷家庭陪伴走過困境，並橫向連結社區內的資源網絡共同協力家庭重拾能量、茁壯成長，落實以「家庭為中心，社區為基礎」的服務理念，有關社福中心的福利資訊及活動訊息可以透過「基隆市社會福利服務中心」臉書粉專查詢。