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基隆信賴台灣運輸業後援會成立　500成員將賴清德「運」進總統府

▲基隆信賴台灣運輸業後援會成立。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆信賴台灣運輸業後援會成立。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

繼今年7月起的漁業後援會、台船基隆廠企業工會後援會、青商會後援會，基隆市信賴台灣運輸業後援會今（9日）正式成立，共有500多人齊聚基隆長榮桂冠酒店，與會成員堅信暢通的內需、國際貿易，才會讓運輸業發展繁榮，這次運輸業從業人員聚集在這裡，也代表賴清德的選情暢通、好運當頭，務必要將也出身在基隆地區的賴清德總統「運」進總統府。

據了解，信賴台灣運輸業後援會總會長由莊清基擔任，會長由謝智超擔任，分會長由王建智、詹輝武、曾鳴健、游連基、謝明泉、蘇鼎翔出任。今天的成立大會邀請民進黨前主席卓榮泰、立法委員洪申翰、基隆市議會議長童子瑋、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和、立法委員候選人鄭文婷與多位民進黨籍市議員前來共襄盛舉。

▲基隆信賴台灣運輸業後援會成立。（圖／記者郭世賢翻攝）

運輸業後援會總會長莊清基表示，運輸業、物流業是台灣經濟的重要支柱，也是民生必須的產業，每一個人的日常生活必需品，都仰賴運輸從業人員，而賴清德從行政院長到副總統任內，對台灣運輸業全力支持是有目共睹，我們相信賴清德是目前最能夠保持台灣經濟發展趨勢、處理國際關係的總統候選人。所以今天運輸業的所有好朋友要站出來相挺，不只是支持基隆台灣頭出身的總統候選人，更是支持台灣未來更好、更穩定、更安全的經濟發展環境。

基隆市議長童子瑋指出，這次的運輸業後援會包含貨櫃、貨運、汽車維修等相關產業，這些是辛苦的基層勞工朋友，都是台灣經濟發展最重要的基石，也是台灣頭基隆、基隆港得以運作的重要成員。過去幾年的疫情，影響諸多的基層勞工朋友，也因為大家與政府、防疫英雄們並肩前進，台灣正以高於世界平均的速度在穩健復甦。

▲基隆信賴台灣運輸業後援會成立。（圖／記者郭世賢翻攝）

童子瑋強調，未來基隆將肩負國家發展重要的角色，不管在能源轉型、國家安全、國際交流上，基隆都有無法取代的地位，而能帶領台灣穩健前進與世界接軌，唯獨有經驗、有歷練、有規劃能力、有執行能力的團隊，那就是賴清德總統與鄭文婷委員，勢必能在未來，延續基隆的榮光，讓基隆在台灣發光。

▲基隆信賴台灣運輸業後援會成立。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆信賴台灣運輸業後援會成立。（圖／記者郭世賢翻攝）

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