基隆Podcast暢談日治80年老宅冰店　展現新舊交織夏日特色風情

▲基隆Podcast暢談日治80年老宅冰店。基隆市府發言人余治明（中）、市府產發處同仁林孜芸（左）、初春冰室老闆鄧祐任（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本周主持人余治明邀請產發處同仁林孜芸、初春冰室老闆鄧祐任，分享田寮河旁的80年日治時期老宅，經過現代修復，搖身一變成為人氣冰店的創業故事，也提到眾多陪伴基隆人成長的清涼冰品與在地冰店，讓更多人知道基隆特色冰店背後的堅持與努力。

林孜芸提到，在基隆成長和求學的過程中，嘗試過很多不同的冰品，其中最為所知的就是蒟蒻屋；另外廟口的三兄弟豆花也是學生時期所愛，三兄弟豆花除了豆花外，仙草也是非常知名的品項。近期東明冰店也是平價的選項之一，而初春冰室的知名度崛起，也吸引許多觀光客前來品嘗。

鄧祐任說，初春冰室選擇在田寮河畔開店，來自一段奇妙的機緣，在尋找店面時，無意間找到一間老屋，雖然最初因餐飲業的緣故，曾被房東拒絕，最後在結合自身室內設計的專業，提出如何將老屋的原素保留下來，最終獲得房東的首肯，甚至拿出珍藏多年的家具協助復刻當年老屋的場景，也為老屋帶來新生命，成為該店的特色。

鄧祐任冰品選用的配料都是手工製作，希望帶給顧客簡單健康的美味，同時在天然水果加上一點巧思，將哈密瓜的果肉一球一球的挖出，並以哈密瓜為盅放入香草冰淇淋，再把哈密瓜果肉疊起，成為豐盛又獨具特色的創意冰品，吸引網路上許多人爭相分享。

鄧祐任補充，除了一般供應的冰品，也嘗試將傳統與創新結合，打造出全新口味，早在今年端午節就曾推出過梗粽(鹼粽)冰，利用自製的鹼粽加入冰品，配上砂糖蜂蜜成為消暑又美味的冰品，梗粽冰除了是一項創意冰品，也跳脫年輕民眾對於粽子只有南北粽的既有認知，透過推廣讓大家知道，還有獨具傳統特色的鹼粽。

余治明表示，夏日天氣炎熱，讓人都會想要來碗消解暑氣的冰品，基隆的冰店更是百家爭鳴，各具特色，其中有冰店結合現代與傳統的風格，選擇古宅作為店面，給予老屋全新的風貌，冰品也不斷推陳出新，結合傳統的美食，打造出讓人消暑的夢幻冰品，歡迎大家走訪基隆，來一場專屬基隆的夏日盛宴。

▲魅力基隆「初春冰店」。

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