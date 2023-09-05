基隆孝行楷模表揚　謝國樑讚孝順是愛的延伸

▲基隆市長謝國樑頒發孝行獎項，並與所有獲頒孝行獎者合影留念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市112年孝行楷模表揚典禮，今（5日）在基隆市政府舉行，市長謝國樑在民政處長張淵翔的陪同下，肯定今年9位孝行楷模親侍親屬的付出，值得社會給予鼓勵，謝國樑強調，孝順亦是愛的延伸，期許各界學習孝行楷模的精神，為基隆帶來希望。

謝國樑指出，孝道是社會良善的核心價值，每個家庭都有感人與愛的故事，在城市發展進程中，愛與孝道是家庭、城市、社會的核心價值基礎，孝順亦是愛的延伸，期藉學習孝行楷模的精神，傳遞愛與孝順、感恩的力量，讓基隆未來更有希望。

榮獲全國孝行楷模的林志恩，在中風後身體不便的狀況下，仍數十年如一日，無怨無悔照顧著長期洗腎且坐輪椅的父親和年邁的母親，將孝順化為身體力行，珍惜與雙親相處的每分每秒，風雨無阻地陪伴守護，難能可貴。

市府民政處表示，榮獲112年孝行獎肯定者，有林志恩、鄭丞志、江秀蓮、張榮興、陳清文、林克明、邱銘杰、高清文及鐘炳榮，孝行楷模展現堅強地面對人生的考驗，九位楷模孝行事蹟都值得效法的典範，期藉表揚孝行楷模，樹立孝道倫理觀念，讓社會營造出充滿正能量及良善安定的社會氛圍，藉以淨化人心。