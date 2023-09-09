基隆海科館千人健走登場　謝國樑：多運動身體更健康

▲海科館千人健走登場，基隆市長謝國樑致詞。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

一年一度國民體育日，國立海洋科技博物館今（9日）上午特別辦理健走活動，吸引千位民眾熱情參與，沿途欣賞海科館周邊森川里海的豐富人文景色，市長謝國樑特別到場與海科館陳素芬館長、基隆市衛生局張賢政局長等貴賓共同為活動揭開序幕，謝國樑表示，鼓勵大家多多走出戶外，透過運動讓身體更健康。

謝國樑致詞指出，海科館不僅是東北角北海岸一帶非常重要的海洋教育場所，也特別關心市民們的健康，因此在9月9日國民體育日舉辦健走活動，鼓勵大家多多走出戶外，無非就是希望大家多運動，讓身體更健康，因為健康是我們最重要的資產。

▲海科館陳素芬館長致詞。

海科館陳素芬館長表示，海科館除了有豐富的場館與展陳外，館區範圍與週邊有豐富的步道，健走是最好的運動，這項結合運動休閒與健康生活，並以推廣環保愛地球的觀念所辦理的千人健走活動，特別選於9月9日國民體育日辦理，希望大家都能健康久久，也呼籲大家多接觸大自然，讓更多人認識海科館周遭森川里海的環境，大家共同守護地球與環境資源，讓地球跟下一代都更健康。

活動一公布便吸引許多民眾和團體報名，當日也有許多來自各地的民眾參與，健走活動路線由海科館出發，經過水準原點、長潭漁村、潮境公園、復育公園及101高地、65 高地，最後回到海科館，行程約計3公里，風景優美且沿途生態資源豐富。

完成健走的民眾，不僅可以獲得海科館準備的完賽健走禮，還有機會抱走液晶電視等獎項，讓參與的民眾相當開心，今天持摸彩券還可以免費參觀地球脈動中生態及藝術特展，以及主題館100元的購票優惠，讓大家在健走之餘也可以透過館內展覽，瞭解節能減碳的重要性。