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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲為超思蛋爭議喊告　徐巧芯：正合我意！會追到農業部說清楚

記者江采蓁／綜合報導

超思公司進口巴西蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲6日親上火線舉行記者會主動公開中央畜產會和超思簽定的緊急進口雞蛋合約內容，強調絕無圖利廠商，並表示面對外界不斷抹黑一定會提告，直接點名前立委邱毅及國民黨台北市議員徐巧芯。對此，徐巧芯隨即透過臉書回應，「如果上了法庭，正合我意，因為我會要求農業部提出更多資料。」

徐巧芯表示，2022年選舉的時候陳吉仲被多次指控抄襲，就氣噗噗要提告，結果如何？這次又為了護航超思，使出一樣的假動作，聲稱要提告，她霸氣回應，「來啊，要告來告，奉陪到底，我高興都來不及。」她提到，陳吉仲自己承認農委會在超思的採購上支出了3億多，明明從關稅、營業稅、到岸價格、釋出價格的價差都由政府支出而非廠商，仍然嘴硬不承認這是「補助」，如果上了法庭，正合她意，因為她會要求農業部提出更多資料。

徐巧芯指出，她會要求農業部解釋，第一， 每一批超思的蛋到貨的時間點，以及畜產會付款的時間點，以及每一批超思的蛋的價格；第二，除了要求超思的負責人出面說明，但她只佔股權比例0.2%（1000元），所以要問背後的真正股東到底是哪號大人物，她要請真正的藏鏡人出來說明；第三，6月28日巴西禽流感爆發以後為何政府沒有立即的動作暫停購入巴西蛋進口，一直等到八月驗出藥殘才停止下單；第四，畜產會付款給超思是向農業金庫借款，可能違反《銀行法》32、33條，她會要求提供相關部會出示畜產會擔保品。

徐巧芯強調，「那些農委會到現在仍然沒有說清楚的事，我們一起追查到底。」

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