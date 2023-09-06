陳吉仲下午提告徐巧芯、邱毅！被控「謀財害命、油水給熟人」不忍了

▲農業部長陳吉仲下午對徐巧芯、邱毅提出告訴。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

超思公司進口巴西蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲今（6日）上午親上火線舉行記者會公開合約內容，並點名前立委邱毅指控他與超思負責人秦語喬的老公熟識，才把有油水的生意給超思，以及北市議員徐巧芯指政府進口蛋是謀財害命，嚴重污衊農業部、食藥署同仁，今天下午4點半將委請律師對兩人提出民、刑事告訴。

陳吉仲今在記者會上氣憤指出，農業部同仁從今年二月開始啟動進口雞蛋專案，不眠不休聯繫，最後協助採購的進口商也是不計獲利幫助解決缺蛋問題，連日卻遭到外界不斷抹黑，為了農業部辛苦同仁和貿易夥伴，該提告的一定會提告。

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陳吉仲怒批徐巧芯，指控政府進口巴西雞蛋是「謀財害命」，這對農業部、防檢署、食藥署所有同仁都是嚴重污衊，強調所有進口蛋均已逐批檢驗，不合格也不會進到國內來，怎麼可以說出害命用詞，而且業者也沒有大發國難財，強調政治攻擊沒關係，可以針對政務官、政黨，但不能抹滅辛苦的政府體系人員。

針對邱毅指控他與超思負責人秦語喬的老公熟識，才把有油水的生意給超思。陳吉仲說，他根本不認識秦語喬的老公，就連秦語喬他也是看到媒體才知道這個人。他還說自己三十多年前曾經上過邱毅老師的一門課，他對外宣稱自己是他的學生，他沒有意見，「學生一定會尊重老師，但不一定老師每句話都對」。