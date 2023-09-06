陳吉仲點名要告他！　邱毅公開反問5題：越來越精彩了

▲農業部長陳吉仲親上火線說明與超思公司的合約內容。（圖／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲6日出面說明超思公司爭議，並點名前立委邱毅誣陷他跟超思負責人老公熟識，而國民黨立委參選人徐巧芯指控政府進口蛋謀財害命，要對兩人提出告訴。對此，邱毅公開反問陳吉仲5題，並稱「這個事件果然有貓膩」。

邱毅說，蛋荒超思事件，繼民進黨中央、賴清德競選總部之後，農業部陳吉仲也揚言要告，這次還拉了徐巧芯陪榜，這把火燒的越來越精彩了，更顯示當中有問題，民進黨才急的以訴訟來阻止可能的野火燎原。

邱毅反問陳吉仲，一是做好農產品產銷平衡，不是農業部的責任嗎？政府每年也編了預算，為何到了他手裡，頻頻出現蛋荒，這個部長還有臉做下去嗎？二是要進口海外雞蛋，應該就近從東南亞和大陸進口，才可以降低運輸成本，減少運輸耗損，為何捨近求遠，從巴西進口？三是明知巴西是禽流感疫區，也就是高風險地區，為何仍選擇巴西進口，而且數量高達8814萬顆？四是為何選擇資本額50萬的一人公司超思來負責進口，超思有從巴西進口雞蛋的經歷和專業嗎？

最後，邱毅提到，他沒說陳吉仲圖利，為何心虛的自稱要反駁圖利，究意圖利了誰？圖利了多少？怎麼圖利的？該給大家說清楚吧！

對於各界對超思公司的質疑，陳吉仲今說明，超思公司總共進口8814萬顆雞蛋，平均到岸價格5.42元，整個採購過程超思必須墊付雞蛋貨款4.78億元、關稅1.43億元、營業稅0.31億元、報關費用0.17億元等共6.69億元。巴西進口蛋到岸後，以平均產地價格每顆4.29元平價售出，中央畜產會支出費用包括雞蛋貨款、相關報關費用等共7.07億元，扣除雞蛋售出後收入3.78億元，畜產會真正支出是3.29億元，但其中有1.74億元是國庫稅金受入，扣除後政府真的支出的只有1.55億元，平均每顆雞蛋吸收價差僅有1.76元，但卻有效解決雞蛋黑市、消費者買不到蛋的難題，進口效益很大。

陳吉仲指出，在雞蛋專案進口合約中，超思公司需先代墊採購貨款、關稅、營業稅、報關費用，並先支付管銷費用（包含貸款利息、匯兌損失、人事費用、產品責任險等），中央畜產會確認貨品後，超思再向中央畜產會請款採購雞蛋的款項和關稅等報關費用，並提出付款證明實支實付才能請款報關費用，而管銷費用可請領的上限為採購貨款的8%。而政府吸收的就是包含關稅的報關費用和管銷費用，整份合約沒有圖利廠商的空間。