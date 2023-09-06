快訊／徐巧芯明赴北檢提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0

▲國民黨籍台北市議員徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨台北市議員徐巧芯日前稱「超思公司」進口的巴西雞蛋恐致癌，農業部長陳吉仲今日舉行記者會，公開中央畜產會與超思簽定的緊急進口雞蛋合約內容，並揚言要提告前立委邱毅、國民黨台北市議員徐巧芯。對此，徐巧芯在臉書發文預告，明（7）日上午九點半，她將赴北檢告發畜產會涉嫌違反銀行法，且一併告發陳吉仲涉嫌圖利，痛批「超思就是高端2.0」。

面對超思公司進口巴西蛋爭議，徐巧芯指出，有8萬公斤的巴西進口蛋被驗出兩類「氯黴素」檢驗超標，可能有致癌風險，痛批蔡政府「謀財又害命」。此外，她也開嗆，畜產會是財團法人，向農業金庫貸款要有擔保品，質疑「有沒有可能貨還沒到，畜產會就給了錢？若是如此，不只有銀行法問題，更圖利廠商。」

對於徐巧芯指控，陳吉仲在記者會中批評，徐巧芯稱政府進口巴西雞蛋是「謀財害命」，這對農業部、防檢署、食藥署所有同仁都是嚴重污衊。他質疑，所有進口蛋都已逐批檢驗，不合格也不會進到國內來，怎麼可以說出害命用詞？

陳吉仲說，前立委邱毅誣陷他跟超思負責人老公熟識，徐巧芯指控政府進口蛋謀財害命，但業部同仁從今年二月開始啟動進口雞蛋專案，不眠不休聯繫，最後協助採購的進口商也是不計獲利幫助解決缺蛋問題。因此，為了農業部辛苦同仁和貿易夥伴，「該提告的一定會提告，且今天就會對兩人提出告訴。」

針對陳吉仲揚言提告，徐巧芯在臉書發文預告，明（7）日上午九點半，她將赴北檢告發畜產會涉嫌違反銀行法，且一併告發陳吉仲涉嫌圖利，痛批「超思就是高端2.0」。