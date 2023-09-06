陳吉仲親上火線解釋巴西蛋爭議　他點一疑點：應該要統一說法

▲陳吉仲解釋進口蛋爭議。（圖／翻攝邱顯智臉書）



記者杜冠霖／台北報導

超思公司進口巴西蛋爭議持續延燒，農業部長陳吉仲6日親上火線舉行記者會主動公開中央畜產會和超思簽定的緊急進口雞蛋合約內容，強調並無圖利廠商。而時代力量立委邱顯智6日表示，陳吉仲應該要統一說法，究竟是開立報價單就付款，還是驗收後畜產會才付款？

陳吉仲今在記者會上公布「超思公司從巴西進口雞蛋至中央畜產會釋出之相關費用明細表」，他指出，超思公司總共進口8814萬顆雞蛋，平均到岸價格5.42元，整個採購過程超思必須墊付雞蛋貨款4.78億元、關稅1.43億元、營業稅0.31億元、報關費用0.17億元等共6.69億元。

農業部畜牧司長張經緯補充說明，超思真正獲利來源只有向農業部請領的服務手續費（採購貨款上限8%）約3800萬元，但這3800萬元還要扣除該公司的管銷費用、承擔貿易風險，包括因攔檢不合格銷毀的近900萬元損失。

對於農業部報告，邱顯智表示，陳吉仲應該要統一說法，究竟是開立報價單就付款，還是驗收後畜產會才付款？

邱顯智指出，農業部投影片第七頁中，採購貨款-由乙方依巴西雞蛋供應方開立之報價文件，分批向甲方請款，甲方先依當下匯率以新台幣支付乙方，由乙方以代收轉付方式支付巴西雞蛋供應方，並於付款後提送付款證明文件予甲方；如甲乙雙方之支付金額因匯率不同有所落差，則於該批雞蛋貨品最後請款金額調整差額。

邱顯智表示，而在農業部投影片第八頁中，卻寫超思墊付款項，驗收後畜產會後付款。