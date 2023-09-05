虎科大培訓iPAS電動車人才成果斐然　獲推廣教育傑出團隊獎

▲虎科大榮獲「第一屆推廣教育傑出團隊獎」，由副校長莊為群(右)代表受獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學推廣教育課程成果斐然，推廣教育中心與車輛工程系2022年起合作開設「電動車機電整合工程師能力鑑定推廣班」，學員獲證率屢創新高，獲台灣大專校院推廣教育協會頒發第一屆推廣教育傑出團隊獎，全國僅三個團隊獲獎，推廣教育協會舉行頒獎典禮，由副校長莊為群代表受獎。

虎科大「電動車機電整合工程師能力鑑定推廣班」教師團隊整合車輛系與電機工程師資授課，並邀請國立彰化師範大學車輛科技研究所特聘教授楊介仙跨校指導，及具電機專業的永瀅科技股份有限公司負責人葛世偉蒞校教學，結合虎科大「電動車機電整合人才培育基地」實作場域，提供學員理論與實務兼具，且產學接軌完善的學習環境。

▲台灣大專校院推廣教育協會理事長張元杰（左一）與虎科大得獎團隊合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎科大校長張信良表示，虎科大自2019年建置「電動車機電整合人才培育基地」，成為全國iPAS「電動車機電整合工程師能力鑑定」北中南三考場之一的中級術科實作場域，推廣班結合專業課程與實務場域，業界學員人數占比超過50%，育才模式確實接軌電動車產業需求。學校將持續以此基地為基礎，進一步建立硬體在環控制單元的驗證環境，培養企業所需之智慧電動車輛機電整合軟、韌體開發與整合之人才。

虎科大推廣教育中心主任詹子奇指出， 經濟部iPAS電動車機電整合工程師能力鑑定，初級與中級證照全國獲證率皆僅25%，中心學員111年度參與初級鑑定，獲證率高於全國平均20%，112年更高於全國平均40%。詹子奇說，學校基於教育立場，在無外界補助下，提供比校外培訓課程多1.5倍授課時數，收費卻僅是校外費用的三分之一，全力支持學員考照，透過育才也促進提升產業競爭力。

推廣班教師吳俊毅，同時也是車輛系教師，其表示，學員自校內學生、高中職與大學端教師，甚至是車輛產業相關人士皆有，考量到學員的學習背景不同，須透過淺顯易懂的比喻傳達專業理論，確保每位學員皆能吸收，並以業界及多年培訓考照之經驗，為學員解題與猜題，另在授課時間外為學員輔導，提升學員考照信心與獲證率。

▲虎科大「電動車機電整合人才培育基地」提供學員原地練習及考照場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）