　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

虎科大培訓iPAS電動車人才成果斐然　獲推廣教育傑出團隊獎

▲虎科大榮獲「第一屆推廣教育傑出團隊獎」，由副校長莊為群(右)代表受獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大榮獲「第一屆推廣教育傑出團隊獎」，由副校長莊為群(右)代表受獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學推廣教育課程成果斐然，推廣教育中心與車輛工程系2022年起合作開設「電動車機電整合工程師能力鑑定推廣班」，學員獲證率屢創新高，獲台灣大專校院推廣教育協會頒發第一屆推廣教育傑出團隊獎，全國僅三個團隊獲獎，推廣教育協會舉行頒獎典禮，由副校長莊為群代表受獎。

虎科大「電動車機電整合工程師能力鑑定推廣班」教師團隊整合車輛系與電機工程師資授課，並邀請國立彰化師範大學車輛科技研究所特聘教授楊介仙跨校指導，及具電機專業的永瀅科技股份有限公司負責人葛世偉蒞校教學，結合虎科大「電動車機電整合人才培育基地」實作場域，提供學員理論與實務兼具，且產學接軌完善的學習環境。

▲虎科大榮獲「第一屆推廣教育傑出團隊獎」，由副校長莊為群(右)代表受獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台灣大專校院推廣教育協會理事長張元杰（左一）與虎科大得獎團隊合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎科大校長張信良表示，虎科大自2019年建置「電動車機電整合人才培育基地」，成為全國iPAS「電動車機電整合工程師能力鑑定」北中南三考場之一的中級術科實作場域，推廣班結合專業課程與實務場域，業界學員人數占比超過50%，育才模式確實接軌電動車產業需求。學校將持續以此基地為基礎，進一步建立硬體在環控制單元的驗證環境，培養企業所需之智慧電動車輛機電整合軟、韌體開發與整合之人才。

虎科大推廣教育中心主任詹子奇指出， 經濟部iPAS電動車機電整合工程師能力鑑定，初級與中級證照全國獲證率皆僅25%，中心學員111年度參與初級鑑定，獲證率高於全國平均20%，112年更高於全國平均40%。詹子奇說，學校基於教育立場，在無外界補助下，提供比校外培訓課程多1.5倍授課時數，收費卻僅是校外費用的三分之一，全力支持學員考照，透過育才也促進提升產業競爭力。

推廣班教師吳俊毅，同時也是車輛系教師，其表示，學員自校內學生、高中職與大學端教師，甚至是車輛產業相關人士皆有，考量到學員的學習背景不同，須透過淺顯易懂的比喻傳達專業理論，確保每位學員皆能吸收，並以業界及多年培訓考照之經驗，為學員解題與猜題，另在授課時間外為學員輔導，提升學員考照信心與獲證率。

▲虎科大榮獲「第一屆推廣教育傑出團隊獎」，由副校長莊為群(右)代表受獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎科大「電動車機電整合人才培育基地」提供學員原地練習及考照場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林土庫商工沈湘晨全國技能競賽奪金　將代表台灣赴法參賽

►大斗六文旦評鑑68果農比拼　甜度13滿分達2成！整體品質佳

►海葵掃台影響雲林1.9萬戶供電　雲區處全力動員已全面復電

►新住民丈夫猝逝撐家計　就業中心引薦讓她展現職場自信

►創造完整產業鏈、提升技術實力　離岸風電人才技術培育計畫啟動

ET快訊
全台唯一「完課後免費培訓」線上課程平台　呂捷：我開課了！
嘉義6天2規模4以上地震指向「梅山斷層」　地調所回應了
快訊／19歲高中剛畢業　無照騎車身亡
雨彈狂炸！員林、鹿港淹慘了　天后宮變「池塘」
嘉義極淺層地震！　在地人嚇壞洗版「家裡停水了」
快訊／高鐵部分列車一度暫停　南港-左營列車延誤
「公車乘客手機都響起！」嘉義地震搖好大　他直呼：有聽到地鳴
地牛翻身！氣象局曝超有感原因　不排除發生規模4以上餘震
快訊／台中有感地震搖晃20秒！　中捷全線列車駐留2分鐘
快訊／17：30規模5.5地震！　最大震度5弱
快訊／國家警報！17：30地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南登革熱破4千　有症狀應盡速就醫降低重症死亡風險！

2023台灣設計展－新北○起來10／6開展　5大展區勾勒在地意象　

2023桃園Q青埔放縱季啟動　搭機捷也可以放縱抽大獎

一人雞蛋進口商、一人董監事土置場　姚正玉：政府吃農漁民夠夠

「2023桃園Q放縱季」青埔開跑　消費集點放縱抽大獎

桃園「廉能醫療產官合作論壇」　王明鉅：市府持續擴充醫療資源

虎科大培訓iPAS電動車人才成果斐然　獲推廣教育傑出團隊獎

台電台南區處公益捐血活動　員工熱情挽袖貢獻愛心

台南勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

創造完整產業鏈、提升技術實力　離岸風電人才技術培育計畫啟動

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

任容萱送「全家回憶」Selina哭慘　她驕傲：她愛我，全世界都羨慕

超消暑！日男發明涼感神器　塞進T恤自動把風「扇」進來

聰明邊牧鑽沙發下玩躲貓貓　媽走進...牠尾巴狂搖露餡XD

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

伯朗大道淹成「伯朗大海」開車經過驚呆：水上樂園？

台南登革熱破4千　有症狀應盡速就醫降低重症死亡風險！

2023台灣設計展－新北○起來10／6開展　5大展區勾勒在地意象　

2023桃園Q青埔放縱季啟動　搭機捷也可以放縱抽大獎

一人雞蛋進口商、一人董監事土置場　姚正玉：政府吃農漁民夠夠

「2023桃園Q放縱季」青埔開跑　消費集點放縱抽大獎

桃園「廉能醫療產官合作論壇」　王明鉅：市府持續擴充醫療資源

虎科大培訓iPAS電動車人才成果斐然　獲推廣教育傑出團隊獎

台電台南區處公益捐血活動　員工熱情挽袖貢獻愛心

台南勞工局結合市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

創造完整產業鏈、提升技術實力　離岸風電人才技術培育計畫啟動

賴清德明開首場國政發表會　今曝「政績MV」紀錄蔡英文政績

嘉義地震與梅山斷層有關！專家示警：還有大地震「建議高鐵減速行駛」

金曲樂團才辦完2個唱　無預警宣布「暫緩國內公開演出」！

國民黨中正萬華立委喬不定　郭昭巖喊：爭取提名到最後一刻

誆「想不開」要少女拍自慰片給他　噁男二審獲輕判理由曝

錼創展新Micro LED產品　喊話產業共識重要性

LINE「隱藏1主題功能」一票人仍不知！網驚：根本幫省錢

女班導慘遭學生痛毆！抓髮撞講台「連打5分鐘」　她昏厥送醫

台南登革熱破4千　有症狀應盡速就醫降低重症死亡風險！

高國輝引退相當勇敢的決定　彭政閔憶當年心境

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

地方熱門新聞

桃園鬧區突封路　竟是女子墜落死亡

新北市科技執法佈局領先速揪噪音

新竹溪水變「藍色多惱河」 禍首找到

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時救回

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

許淑華赴信義鄉東埔會勘土石流災情

海葵重創花蓮農損慘重！縣府爭取現金救助

台中環中路、豐原大道紅黃線明早拖吊

台電人員搶修　南投萬戶全數復電

阿姆坪防淤隧道　4小時沖刷20萬噸淤泥

花蓮岸際出現大量漂流木　尚未開放撿拾勿觸法

三重果菜市場福德宮普渡　10萬元供品贈弱勢

猶如電影！台中望高寮現火燒雲美景

蘇俊賓赴欣榮協商　垃圾車準點收運可望解決

更多熱門

相關新聞

創造完整產業鏈　離岸風電人才技術培育計畫啟動

創造完整產業鏈　離岸風電人才技術培育計畫啟動

離岸風電產業為我國5+2重點發展的新興綠能產業，整體產值逾1.5兆元，除帶動相關供應鏈產業迅速發展外，也帶動數萬人才需求。由台灣大學領軍的離岸風電人才培育國家隊，於今（5）日在台大雲林分部鋤禾館舉辦「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫–離岸風力發電產業人才及技術培育計畫」啟動。

土庫商工沈湘晨全國技能競賽奪金　將代表台灣赴法參賽

土庫商工沈湘晨全國技能競賽奪金　將代表台灣赴法參賽

大斗六文旦評鑑68果農比拼　甜度13滿分達2成

大斗六文旦評鑑68果農比拼　甜度13滿分達2成

雲林1.9萬戶供電　雲區處動員已全面復電

雲林1.9萬戶供電　雲區處動員已全面復電

海葵漸遠離　張麗善：仍須留意西南氣流

海葵漸遠離　張麗善：仍須留意西南氣流

關鍵字：

國立虎尾科技大學雲林電動車機電整合工程師能力鑑定推廣班車輛工程系

讀者迴響

熱門新聞

國小兒聯絡簿「訂簽Chinese筆」　家長轟爆！

即／侯友宜將有「重大宣布」！

上班8天被扣8萬！海底撈員工怒曬明細...網挺爆店家

展瑞拆夥哥哥！吵架原因曝光

突收「信用卡1800元年費」！好市多會員傻了

男偶像遭台網紅女友「爆嫖妓又約砲」！

他吃完螯龍蝦堡呼吸困難！麥當勞回應了

人夫「LINE偷情新招」！網友驚：還有這招

年過40歲「飄老人味」！醫曝3原因：這2部位最臭

快訊／鼓山醉男充電線被拔暴走墜海！送醫不治

柯震東健身一半「下面大鵰現形」！他尷尬認了起反應

快訊／科技業男中大樂透0.53億！　用小孩生日養牌10年

日本單親媽哭訴　「只有台灣人接受我」

加油爽中1000萬！4張3~4月大獎發票沒人領　今錯過就沒了

不是新冠！7歲童高燒39度3天　醫揪元凶

更多

最夯影音

更多
台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！

台玻46歲員工罹癌病故　家屬頭七帶遺照抗議！
太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

太魯閣悲劇2年後首見破碎車廂　她哽咽「難想像女兒當下狀況」

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

台中市「睽違5年颱風假」KTV訂位9成滿、百貨營業

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面