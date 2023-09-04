海葵掃台影響雲林1.9萬戶供電　雲區處全力動員已全面復電

▲海葵颱風帶來雲林古坑山區豪雨，發生電桿倒斷情況，台電雲林區處搶修人員冒雨重建電桿。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣受海葵颱風影響，部分地區零星發生停電情況，台電雲林區營業處今（4）日共調動120位工程人員，出動昇空車、吊臂車及挖土機等重機具，全力投入進行電力修復，截至今日傍晚18時，累積曾停電戶數達1萬9千多戶，在台電雲林區處持續動員搶修下，目前已全面恢復供電。

停電區域橫跨麥寮、台西、四湖、口湖等沿海地區及元長、崙背、斗六等鄉鎮以及林內、古坑山區，尤其古坑山區偏遠，道路狹小、人車不易到達，雲林區處為了儘速復電，超前部署派員進駐古坑石壁山區提前待命，今日發生電桿倒斷的停電事故後，亦即出動重機具與人員冒雨深入山區重新建置電桿，全力修復停電事故。

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台電雲林區處指出，台電公告已復電地區，卻仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知您停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。台電雲林區營業處提醒民眾，雖然海葵颱風已逐漸遠離，但近期雲林地區處有豪雨，如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。