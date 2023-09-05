雲林土庫商工沈湘晨全國技能競賽奪金　將代表台灣赴法參賽

▲國立土庫商工廣告設計科沈湘晨參與青年組「展示設計」職類榮獲金牌，全國賽金牌由勞動部長許銘春頒獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部辦理第53屆全國技能競賽結果揭曉，雲林土庫商工廣告設計科沈湘晨同學參與青年組「展示設計」職類榮獲金牌並進入第二階段國手選拔賽，與五強選手角國手資格，歷經20小時競爭完賽，沈湘晨突破重圍以第一名之姿獲選國手資格，將代表台灣參加2024年9月於法國里昂舉辦的第47屆國際技能競賽。

國立土庫商工於七月參加第53屆全國技能競賽，在校長吳星宏及指導老師全力支持下斬獲雙金，由廣告設計科沈湘晨參與青年組「展示設計」職類榮獲金牌以及建築科陳信翔榮獲建築鋪面金牌，並進入第二階段國手選拔賽。第二階段競賽展示設計職類選手沈湘晨順利獲選國手資格，成為土庫商工創校以來最年輕的國手。

▲國立土庫商工廣告設計科沈湘晨參與青年組「展示設計」職類榮獲金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廣告設計科主任陳衍希表示，此項競賽因應國際流行趨勢，展示設計結合時尚與國際化，為各大潮流品牌行銷注入一大亮點，每位選手在相同的工具、材料與框架中發揮創意進行創作 ，晚上回到飯店還要跟指導老師沙盤推演，修正缺失研究對策至深夜，才能呈現最完美的一面。

▲國立土庫商工廣告設計科沈湘晨參與青年組「展示設計」職類榮獲金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

展示設計金牌指導老師林莉芳很開心的說，沈湘晨雖然個性溫和，不過展現的爆發力十足，續航力也很強，別人練習5個模組她就練習10組，展現很強的企圖心。從7月奪金後立即投入第二階段訓練，終於如願獲選國手資格，這個職類對高職廣告科孩子來說，難度極高，需結合木工、電腦、設計能力等，很多技術都要融會貫通，考驗選手的經驗及應變能力。

▲沈湘晨參與青年組「展示設計」職類榮獲金牌，開學典禮由吳星宏校長（左）頒獎給獲獎師生，指導老師（林莉芳）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

校長吳星宏表示，沈湘晨同學以高三生身份獲選第47屆國際技能競賽正取國手資格，創下了本校最年輕國手的紀錄，而難能可貴的是，她除了技能表現優異，更在班上維持學業第一名之佳績，這全仰賴她自律、堅持不懈的毅力，投入比別人更多的學習時間，才能鑄就出如此卓越表現，她樹立了很好的學習典範，也代表著每一位土商學子的努力身影。

▲國立土庫商工廣告設計科沈湘晨參與青年組「展示設計」職類榮獲金牌，指導老師共兩位（ 左）林莉芳老師，（ 右）陳衍希主仁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）