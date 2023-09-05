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創造完整產業鏈、提升技術實力　離岸風電人才技術培育計畫啟動

▲由台灣大學領軍的離岸風電人才培育國家隊，於今（5）日在台大雲林分部鋤禾館一樓舉辦「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫–離岸風力發電產業人才及技術培育計畫」啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲由台灣大學領軍的離岸風電人才培育國家隊，於今（5）日在台大雲林分部鋤禾館一樓舉辦「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫–離岸風力發電產業人才及技術培育計畫」啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

離岸風電產業為我國5+2重點發展的新興綠能產業，整體產值逾1.5兆元，除帶動相關供應鏈產業迅速發展外，也帶動數萬人才需求。由台灣大學領軍的離岸風電人才培育國家隊，於今（5）日在台大雲林分部鋤禾館舉辦「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫–離岸風力發電產業人才及技術培育計畫」啟動。

「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫–離岸風力發電產業人才及技術培育計畫」結合5所科技大學以及法人單位，創造離岸風電產業的本土完整產業生態環境及產業鏈，提升產業技術實力與國際競爭力，進一步朝2025年能源轉型以及2050淨零碳排的目標邁進。立委蘇治芬、雲林副縣長謝淑亞、教育部司長楊玉惠、台灣大學校長陳文章、台大工學院院長江茂雄等人共同出席，並在地方人士與產業人才需求端，如歐盟商會ECCT主管及開發商、供應鏈公司主管的見證下，開啟台灣離岸風電人才培育的新篇章。

培育計畫主持人陳文章校長說明，臺灣的離岸風電在地化政策，即以創造離岸風電產業的本土完整產業生態環境及產業鏈，培養在地專業技術、工程規劃以及專案管理人才，讓本土產業有可進入國際新能源產業的技術實力與市場競爭力。

該計畫在教育部補助以及台灣大學號召下，結合包含虎尾科大、台北城市科大、建國科大、南台科大、高雄科大等5所科技大學；也結合包含金屬工業研究發展中心、臺灣營建研究院等法人單位，有效整合資源並並建立產官學研跨領域交流平台，共同推動離岸風電人才培育。

將建置二個離岸風電人才培訓基地，第一培訓基地於台灣大學工程科學及海洋工程系海洋工程實驗室，著重於離岸風機設計製造/運維、水下結構製造/運維課程、海事工程製造/操作課程等；而第二培訓基地就在台大工學院雲林分部空間，將進行相關風力機製造與運維培訓設備及培訓課程建置，結合在地伙伴學校虎尾科大之師資及人力共同推動，提供風力機製造與運維在學及在職培訓課程，培訓在地運維人才。

計畫執行長江茂雄院長也指出， 台灣大學作為亞太區風力發電產業的研發及人才培育核心，已在相關領域深耕多年，在技術端，包括專業工法與技術運用上，持續走在趨勢前端；在人才培育端，台大自2018年即進行離岸風電人才培育的推動，除開設「離岸風電學分學程」、推動「臺荷離岸風電人才培育合作計畫」，培育學員與訓練種子師資，更與風電技術的先進國家交流與合作。

「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫–離岸風力發電產業人才及技術培育計畫」在教育部經費補助下，將可擴增培訓基地及設備，持續積極深耕台灣、前進世界。今日啟動記者會更同時宣布成立「台灣離岸風電人才培育聯盟」，結合產官學研資源，鏈結人才供需端，做為我國離岸風電產業發展的強力後盾。

▲由台灣大學領軍的離岸風電人才培育國家隊，於今（5）日在台大雲林分部鋤禾館一樓舉辦「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫–離岸風力發電產業人才及技術培育計畫」啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日啟動記者會更同時宣布成立「台灣離岸風電人才培育聯盟」，結合產官學研資源，鏈結人才供需端，做為我國離岸風電產業發展的強力後盾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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離岸風力發電產業人才培育技術培育雲林台灣大學

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