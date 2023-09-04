海葵逐漸遠離　雲林縣長張麗善：仍須留意西南氣流影響

▲雲林縣海災害應變中心今日下午5點召開5次會議，指揮官張麗善指出，海葵雖逐漸遠離仍不可掉以輕心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣海災害應變中心今（4）日下午5點召開5次會議，指揮官張麗善指出，海葵颱風雖逐漸遠離台灣，各單位仍須留意西南氣流後續影響。農業處配合各公所辦理農漁損失統計，並向中央爭取補助，另請民眾避免前往海岸線、漁港及土石流地區等危險警戒區。雲林縣明天(9/5)照常上班、照常上課。

根據災害應變中心統計，海葵颱風共造成1.9萬多戶停電，台電已經陸續完成修復供電，另有路樹、電桿、路燈倒塌損壞等災損29件，已完成處置，至於原先安置於中華科技大學翠華會館38名鄉親於下午1點安排返家，並無新增安置處所，海葵颱風並未造成人員傷亡。

張麗善指出，根據氣象資料研判海葵颱風目前出海中，本縣風雨逐漸趨緩，但至5點為止仍未脫離警戒區，還是請民眾不要入山或出海，若應變中心調降二級將撤除管制，但仍請出海作業漁民及入山民眾留意自身安全。張麗善強調，海葵颱風雖逐漸遠離，請各單位仍須隨時注意西南氣流後續影響，如有災情立即應變處理，各鄉鎮市若出現農業災損，請農業處協助公所辦理統計，向中央爭取補助。

▲海葵颱風共造成1.9萬多戶停電，台電已經陸續完成修復供電，另有路樹、電桿、路燈倒塌損壞等災損29件，已完成處置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）