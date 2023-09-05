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大斗六文旦評鑑68果農比拼　甜度13滿分達2成！整體品質佳

▲斗六市公所每年舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」比賽，使斗六文旦品質逐年穩定提升，已建立高品質、好口碑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所每年舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」比賽，使斗六文旦品質逐年穩定提升，已建立高品質、好口碑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六文旦皮薄、柚肉質細緻多汁、果香濃郁且甜度高，在果農不斷精進栽種技術且用心培育之下，讓斗六文旦品質逐年穩定提升，已建立高品質、好口碑。今（5）日斗六市公所舉辦年度「大斗六地區文旦品質評鑑」比賽，今年文旦評鑑，整體品質穩定，平均甜度為12度，油胞呈中上符合細緻度，果品大小符合標準。

▲斗六市公所每年舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」比賽，使斗六文旦品質逐年穩定提升，已建立高品質、好口碑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵邀請民眾9月9、10日兩天於膨鼠森林公園歡慶斗六文旦節，現場將展售最優質果農精品文旦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六文旦深受老饕喜愛亦獲「魚翅文旦」、「文旦界的貴妃」等美譽。斗六市公所市長林聖爵表示，斗六市文旦種植面積約190公頃，總產量約4600公噸，今年參加評鑑果農有68位，柚農們不斷精進栽種方式、適時調整，細心呵護栽培每一顆文旦，採品質分級制度，甚至甜度也做了分級，攜手建立全台最優質、最好吃的「斗六文旦」。

今年評審團隊由嘉義大學呂明雄帶領4位教授且由張栢滄系主任擔任評審長、農業部台南區農改場副研究員1名及農業部嘉義農試所助理研究員1名，共同評審，經過嚴密的抽籤、分組、外觀、測試甜度到最後試吃，評估口感、酸甜度、入口後風味與肉質、種子數等多面項目，評出特等獎1名、頭等獎3名、優等獎5名、優質獎17名。

▲斗六市公所每年舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」比賽，使斗六文旦品質逐年穩定提升，已建立高品質、好口碑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「112年度大斗六地區文旦品質評鑑」特等獎柚農高振祥。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年文旦評鑑，整體品質穩定，平均甜度為12度，油胞呈中上符合細緻度，果品大小符合標準，甜度13度以上滿分有13位約占2成；今年缺點因雨水多影響表皮病蟲害增加，採收期早的果肉偏硬脆，經過數日辭水（消水）後品質較佳。斗六公所將於9月9、10日兩天於膨鼠森林公園舉辦112年度斗六文旦節，現場展售最優質果農精品文旦。

「112年度大斗六地區文旦品質評鑑」得獎名單
特等獎：高振祥；頭等獎：林辛煌、張坤忠、黃士豪；優等獎：田祺祐、林伯志、黃金標、鐘坤田、賴坤柚、陳麗惠、李威樹、鄭木聰、林震源、廖麗霞、陳萬生、廖坤山、張冠能、王建鈞、陳玉美、林侃伶、陳秋期、李寶清、沈献語、黃聰敏、林松錦、劉人維。

▲斗六市公所每年舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」比賽，使斗六文旦品質逐年穩定提升，已建立高品質、好口碑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所每年舉辦「大斗六地區文旦品質評鑑」比賽，使斗六文旦品質逐年穩定提升，已建立高品質、好口碑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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