新住民丈夫猝逝撐家計　就業中心引薦讓她展現職場自信

▲蘇惠珊也勉勵和她一樣曾感到徬徨的求職朋友，不要執著於過往，把自己歸零從新學習，才不會錯過任何一個累積能量的機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

原於大陸福建從事珠寶銷售工作的蘇惠珊，2017年認識經商的丈夫結為連理為愛落根台灣，3年前身臨喪夫之痛，幸4歲與6歲的子女成為她繼續前進的力量，為了撐起家計，她從全職媽媽化身為現在身兼父職的職業婦女，每日在工作地與租屋處來回奔波「用忙碌來忘卻傷痛」。

今年34歲的蘇惠珊，婚後與先生一起落根雲林，回台後先生經營餐廳，而她僅需專心照料家務，未料丈夫突然心肌梗塞瞬間奪走了生命，加上夫家尚未全然接納蘇惠珊的狀況，讓她只能帶著年幼子女隻身在外租屋。

蘇惠珊離開夫家為了孩子的生活，四處奔波尋職撐起家計，歷經兩份政府公法救助性質工作後，仍面臨進入一般職場的考驗，過往只有珠寶銷售工作經驗的她，想再投入服務業卻受限於肩負母親的角色，無法配合服務業的工作時間，只能從朝九晚五工作找起，惟缺乏熟練的電腦操作能力與行政經驗，在求職上屢屢碰壁。

就在心灰意冷之際，今年4月由虎尾就業中心「運用職場學習及再適應」及「僱用獎助措施」，引薦她到劍峰工程有限公司擔任行政助理一職，讓惠珊一邊工作、一邊提升行政技能，並與雇主協調工作時間，讓她能兼顧子女接送工作。蘇惠姍終於在職場上能自信展現，她說，對現在的工作雖不是100分的滿意，卻是幫助她走向更好的歷練與歷程。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心張春美主任表示，為了協助婦女就業，勞動部於9月1日起推出「婦女再就業計畫」，其中適用對象包含「因家庭因素退出勞動市場180日以上婦女」的本國籍婦女與新住民，計畫運用「自主訓練獎勵」、「就業獎勵」及「工時調整獎勵」等措施，協助婦女精進技能並回歸職場。

透過計畫順利就業之婦女最高可獲得3萬元自主訓練獎勵金或3萬元就業獎勵金，另雇主如釋出調整工時職缺給婦女，亦可請領每月3千元獎勵金，最長發給12個月，也就是說每雇用一人，雇主最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」，歡迎求職婦女與企業多多與各地就業中心洽詢合作。

▲蘇惠珊也勉勵和她一樣曾感到徬徨的求職朋友，不要執著於過往，把自己歸零從新學習，才不會錯過任何一個累積能量的機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）