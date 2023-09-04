預言藍白合討論時間點！　郭正亮：把郭台銘給擠死

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘加入2024總統大選戰局，也讓外界關注在野將如何整合。前立委郭正亮指出，如果要談藍白合，大家都會希望是自己民調最好的狀態，雙方都傾向十月初，而國民黨的侯友宜跟民眾黨的柯文哲現在則是有點聯合要把郭台銘給擠死的味道。

郭正亮在《新聞大白話》表示，侯陣營認為侯友宜9月14日要去美國，22日回來，因為之前民進黨的賴清德有訪美效應，所以他們也認為侯友宜有機會營造，而且侯友宜是可以去華盛頓的，這裡面一定可以安排一些比較正式的訪問，他們認為侯友宜到九月底會是民調最高的時候，所以如果要談藍白合，他們大部分希望是十月初。

郭正亮指出，柯文哲也有點類似，《美麗島電子報》的民調，柯文哲是最低的，但事實上柯文哲其他民調沒那麼低，跟侯友宜還有一段距離，對柯文哲來說，民眾黨當然想說要維持這個優勢，侯友宜也不太可能這時候理郭台銘，所以現在有點藍白聯合把郭台銘給擠死的味道，就是要讓郭台銘民調更低。

郭正亮提到，郭台銘本來接觸的地方派系，很多國民黨有允諾不分區，把他們拉回來，這種情況下郭台銘可能被拉到10％以下，「我認為侯友宜跟柯文哲目前的想法就是撐到9月底，看郭台銘還有多少，接下來就他們談，藍白要比較嚴肅地談的氣候真的有。」