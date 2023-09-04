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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三隻小豬怎配競爭力最大？　學者分析「侯柯配」需把握年輕選民

▲▼侯友宜、郭台銘、柯文哲能否整合成功備受外界關注。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）

▲侯友宜、郭台銘、柯文哲能否整合成功備受外界關注。（圖／記者陳煥丞、林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民主文教基金會今（4）日發布總統大選民調，48%受訪者不支持郭台銘參選總統，支持的則有33.5%。師大政治學研究所教授曲兆祥分析，雖然只有33.5%左右的人支持郭選總統，但這選民總數的3分之1，「其實不少欸」。不過，曲也說，郭未必會選到底，因為他連署不一定能達標；即便達標，3個非綠候選人都在卡著互相的脖子，「誰的氣最短就最有可能變成副手」。

民主文教基金會今發布總統大選民調，48%受訪者不支持郭台銘參選總統，支持的則有33.5%；同時有53.4%民眾認為郭台銘的參選，會對民進黨總統參選人賴清德最有利，不分性別、年齡、學歷、政黨支持以及地區，皆持同樣看法。曲兆祥分析，民調顯示絕大多數民意不支持郭台銘參選，只有33.5%左右的人支持，但這33.5%是選民總數的3分之1，「其實不少欸」！

曲兆祥用統計學的概念將郭台銘的支持者擬人化，發現支持郭的人年齡大概是在35至40歲，學歷至少大學畢業，根據年齡跟學歷可以判斷是在公私營企業裡中小主管的位置，工作10幾年的經歷，大概都達到一定時間工作經驗，工作地點是在大都會，也是台灣社會經濟主要的負擔者，這群人身上背有台灣經濟重任，因此他們對郭有期待，政黨傾向比較是中立或偏民眾黨，甚至有一部分是淺綠的。

曲兆祥補充，郭台銘一旦選擇好副手未必代表明年1月13日選票上會有四組人馬，因為郭連署不一定能達標，即便達標，3個非綠候選人都在卡著對方的脖子，彼此正在比劃看誰的氣更長。至於放手時間為何？何時會放手？曲則說，誰的氣最短就最有可能變成副手。

針對賴清德之所以現在民調可以維持在30%至40%，曲兆祥分析，從年齡層來看，賴的支持者以老年人口居多，但年輕人幾乎也是全面性的，所以賴的支持者從20歲至70歲都有，比例不見得都是領先，但每個年齡層都有一定的支持度，尤其高年齡層60歲以上獨領風騷，雖然國民黨侯友宜在高年齡層方面也有優勢，只是賴清德是在各年齡層都有「全覆蓋」的領先。

曲兆祥也說，從學歷來看，賴清德儘管比較多是中低學歷的的支持者，但在其他學歷也是「全覆蓋」；從居住地區來看也很明顯，南部地區支持度高，但支持度也是全覆蓋的。曲因此認為，賴的特色就是全覆蓋的候選人，也可以解釋為什麼他幾乎民調都領先，因為他「每一道菜都吃得到，不肥也奇怪」。

至於柯侯郭這三位在野參選人，曲兆祥分析，他們彼此都是互補的，以年齡層來說，柯文哲最佔便宜，20歲至49歲白色力量支持度最高，但一過50歲後就急劇下滑，60歲以上都個位數字，但侯友宜剛好翻過來，他們兩個加在一起變成全覆蓋。

至於郭台銘，曲表示，郭剛好在中間，在35歲至50歲有優勢，因此這三人要都加在一起才會剛好全覆蓋，足以跟賴清德競爭，甚至說應該會贏，「1+1+1的話會贏，但知易行難，團結最困難，3人都不太做得到。」

針對非綠整合到底能不能完成，怎樣整合最具競爭力？曲兆祥表示，1+1+1當然最具競爭力，但不太可能。至於如果是1+1的話，曲說，上個禮拜新頭殼民調，郭柯配、柯郭配的競爭力最大，因為柯的支持者比較年輕化。

至於侯柯整合的可能性，曲兆祥透露，就他了解，國民黨已經正式提名侯友宜，所以侯退讓的機會不高，所以如果侯柯整合，那就只能是侯柯配（侯正柯副），一旦侯柯配，柯的支持者會跑掉，年齡稍長得跑到郭，另一部分年輕一點的就跑去賴，兩邊一分食，「侯柯配」的效果就有限，反而會讓賴更穩。

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