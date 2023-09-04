李彥秀質疑「毛小孩當軍犬」　高嘉瑜：郭台銘知音？

▲高嘉瑜酸對手李彥秀「郭台銘知音」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委參選人李彥秀近期批評，民進黨主席賴清德不改善保全業血汗現狀，還要其打擊槍毒護國安，下一步是否要將愛犬納入全民國防體系。對此，尋求連任的立委高嘉瑜今（4日）表示此為造謠說，瞎扯到毛小孩，令人匪夷所思，難道是受到鴻海創辦人郭台銘「生小孩給養寵物」的啟發嗎？有李彥秀這樣的知音，郭台銘應該很欣慰。

高嘉瑜今天指出，早在去年3月，中華民國保全商業同業公會全國聯合會理事長早就曾公開倡議修法，支持將保全業納入民防體系，協助平時防災救護、戰時秩序維護等工作，甚至連學者也表示「樂見其成」，可有效改善軍警人力不足的窘境。

高嘉瑜說，認為「提升全民國防，才能保障和平」是正常人的邏輯，但李彥秀卻反對任何對國防有益的政策，欲把台灣去武裝化、讓人民直接繳械投降，根本是不折不扣的開門揖盜、放任侵略，此外，目前保全早已是協警第一線，每年都協助警方提供線索、緝獲兇嫌，破案近百件，李彥秀說保全無法協助警方破案，是睜眼說瞎話。

高嘉瑜補充，李彥秀稱賴清德不顧保全業血汗，更是鬼扯，賴清德於周末出席活動時，「幾乎」獲得全國保全產業力挺，甚至現場也有原國民黨支持者團體，改為支持賴清德，這是因為賴清德於會中承諾的「提高保全業權益、社會地位及薪資與工作環境，並協助保全業智慧轉型」是民進黨政府長期以來一直重視的，且是現在進行式。