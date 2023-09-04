爆超思進口巴西禽流感雞蛋　國民黨團要陳吉仲、陳建仁講清楚

▲國民黨團召開「離譜！六月公告巴西禽流感疫區還進口！失職！罔顧國人健康、鐵了心護航超思！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

被質疑資本額50萬、卻能從巴西進口8000多萬顆雞蛋的「超思公司」，繼立委參選人徐巧芯揭發8萬公斤蛋被驗出兩類「氯黴素」檢驗超標、可能有致癌風險後，國民黨團今（4）日再踢爆，早在5月巴西就爆發禽流感疫情，政府卻放任「超思」持續從巴西進口雞蛋，喊話要農業部長陳吉仲出面交代清楚。

國民黨立委洪孟楷說，早在今年5月下旬國內外媒體就已經披露巴西出現禽流感疫情，巴西農業相關部門隨後也做出公告，我農委會則延遲到6月28日，才由主委陳吉仲公告巴西從禽流感非疫區名單中刪除，質疑何以會出現將近一個半月的時差？期間已經有多少進口蛋進入台灣？洪孟楷指控早在6月28日公告前巴西就爆發禽流感，當時就已經有許多巴西蛋進口；而更令人狐疑之處在於：當6月28日農委會公告巴西是禽流感疫區，之後是不是仍持續放任巴西蛋品進口？他質疑難道台灣現在缺蛋缺到非從禽流感疫區持續進口雞蛋不可？

洪孟楷續指，依法公告後任何一位民眾只要從疫區攜帶一顆雞蛋入境，就可能要面對7年以下有期徒刑、或併科300萬元以下罰金，農委會居然會讓「超思」持續進口數千萬顆雞蛋，相當令人費解。

立委賴士葆則憶起，今年2月立委陳玉珍質詢蘇貞昌和陳吉仲關於台灣缺蛋，何以不從金門引進？陳吉仲當時回應「金門離廈門很近，可能有大陸禽鳥飛渡過來，帶來禽流感」。前後對照，國民黨團嚴重質疑：如果這不還是雙重標準，什麼才是雙重標準？黨團總召曾銘宗也質疑每顆雞蛋補貼32元，究竟是搭頭等艙還是商務艙來台？呼籲行政院長陳建仁也應該出面講清楚。

立委林為洲另指出，超思的母公司名為「岡山吳記蛋行」，2008年4月30日已經歇業，歇業十多年了。突然成立超思公司接大訂單，而超思公司負責人秦語喬女士只出資1,000元，只佔所有資本額0.2％，請問其他資本額99.8％的股東是誰？應該要公布合約外，也要公布遴選的會議記錄供外界檢視。超思的股東是誰也必須對外說明清楚。