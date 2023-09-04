超思進口蛋疑雲　國民黨嗆農業部扯謊：敢公開股東與採購合約？

▲國家政策基金會副執行長凌濤今日在國民黨舉行「超思透過親屬牽線成白手套？ 買巴西蛋，捨『台農投資』獨厚誰？」記者會。（圖／文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

農委會（現農業部）今年3月起啟動專案進口雞蛋措施，遭立委質疑資本額僅50萬的1人公司「超思」卻進口8814萬顆雞蛋。國家政策基金會副執行長凌濤今（4）日召開記者會，對超思案提出三點質疑，認為農業部的謊越扯越多，洞越補越大，整個農業部竟儼然變成超思發言人，為何農業部不敢公開超思幕後股東名單與採購合約？呼籲農業部出來跟大家講清楚，讓全民共同檢視。

凌濤指出，9月2日農業部記者會說「超思公司與國內業者吳記蛋品有親屬關係脈絡」、「超思並非新手，其母公司原本就在做進口，進口最大量的就是日本雞蛋，拿來做水煮蛋生意」，說超思有親屬關係脈絡、有日本資源、有巴西管道。但只隔一天，9月3日的新聞稿卻說超思就是超思，沒有說它是誰的母公司或子公司，農業部澄清說，「超思和吳記蛋行雖是親屬關係，並無直接關聯」，完全自相矛盾，那前一天在扯甚麼？這個謊越扯越大。

凌濤也質疑，資本額50萬元的超思竟可以做6億元的蛋品進口生意，其中有1億多元的蛋品補助，而負責人秦語喬竟只出資1000元，只佔股0.2％。那麼其餘99.8股份的幕後集團是誰？採購合約怎麼寫？其親屬有實力，那為什麼要透過一家資本額才50萬元的超思去買？農業部到現在竟不敢公開。若照農業部說法，超思的親屬可自己與日本或巴西做生意，那麼是否認證超思只是「白手套」？

凌濤表示，其實還有一家公司也從巴西跟菲律賓進口44萬顆蛋，即「台農投資」，其負責人是台農發的代表人，即前農委會的國際科簡任科長。為何巴西雞蛋不給公股背景的人買，卻給超思買？這完全匪夷所思。

凌濤續指，「吳記蛋品」其實有兩家，分別是岡山吳記蛋行和新北的吳記蛋品股份有限公司。照農業部說法，吳記蛋品在南部，如果不是資本額僅2.5萬元，且早已歇業的岡山吳記蛋行，難道是另一家同樣與秦語喬家族有親屬關係脈絡的新北市吳記蛋品？以前岡山吳家有四兄弟，老大在岡山從事蛋品運銷，老三是蛋類的大車運輸業者，老大過世後，遺孀就是秦語喬，之後吳記蛋行就結束了，而「吳記蛋品股份有限公司」就是老三吳拯在30年前跑到北部做的蛋品加工生意「MR.WU EGG」。

凌濤說，無論是岡山吳記或新北吳記，根據經濟部國貿局資料，這兩家的出口實績連續4年掛零、進口只有微量，這就是農業部講的「有進出口實績的蛋行」？農業部講「吳記」是否只是找一間業者當掩護而已？

凌濤強調，若真如農業部所說，幕後股東是辛苦把蛋弄回台灣的業者，那請農業部公開合約跟幕後股東，讓全民給他拍拍手。但如果農業部不敢公開，是否代表可能有上下其手的可能性？一個謊要用很多謊來圓，一個洞只會越補越大，呼籲農業部說清楚講明白，接受全民的監督。