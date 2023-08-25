新北金山區公所爭取下鄉機車考照　省去舟車勞頓遠到基隆

▲金山區公所爭取下鄉機車考照，滿18歲學子開心領駕照。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所於今（25日）攜手交通部公路總局台北市區監理所基隆監理站辦理機車在地考照；本場次總共有106人參加考試，及格77人，及格率72.64%。金山區長劉昌松表示，期望藉由在地考照，減少區民往返基隆監理站的舟車勞頓及上路的風險。

行動監理車駛進金山區運動休閒廣場，今日一早上百位在地民眾，頂著烈日陽光準備考駕照；初次考領機車駕照的考生完成2小時的道路交通安全講習後，由監理站人員解說路考相關規定再依序參加筆試及路考。

▲金山區長劉昌松提醒合法上路後仍需遵守交通安全規則。

金山區長劉昌松表示，金山區每年都極力向基隆監理站爭取於暑假期間辦理在地考照，由監理站派員及提供設備，考試規格比照監理站辦理。期望藉由在地考照，減少區民往返基隆監理站的舟車勞頓及上路的風險。

劉昌松說，恭喜今日順利考取駕照的考生，但也提醒合法上路後仍需遵守交通安全規則，熟知安全駕駛的重要性並避免危險的發生，保護自己及他人，也讓家人放心與安心。

▲直線7秒路考測驗。

金山區公所表示，依照往例於考試前6日安排熱心的區公所賴姓同仁擔任「機車教練」輔導考生路考練習，本區在地居民都對這項路考輔導、在地考照、在地製卡的「方便」服務感到格外的貼心，期望監理站能持續每年辦理在地考照的服務。

▲路考測驗。

▲今日共有106位考生參加道路交通安全講習。

▲順利考取駕照的考生，現場頒發駕照。