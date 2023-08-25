　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北金山區公所爭取下鄉機車考照　省去舟車勞頓遠到基隆

▲金山區公所爭取下鄉機車考照 省去舟車勞頓遠到基隆考駕照。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山區公所爭取下鄉機車考照，滿18歲學子開心領駕照。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區公所於今（25日）攜手交通部公路總局台北市區監理所基隆監理站辦理機車在地考照；本場次總共有106人參加考試，及格77人，及格率72.64%。金山區長劉昌松表示，期望藉由在地考照，減少區民往返基隆監理站的舟車勞頓及上路的風險。

行動監理車駛進金山區運動休閒廣場，今日一早上百位在地民眾，頂著烈日陽光準備考駕照；初次考領機車駕照的考生完成2小時的道路交通安全講習後，由監理站人員解說路考相關規定再依序參加筆試及路考。

▲金山區公所爭取下鄉機車考照 省去舟車勞頓遠到基隆考駕照。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山區長劉昌松提醒合法上路後仍需遵守交通安全規則。

金山區長劉昌松表示，金山區每年都極力向基隆監理站爭取於暑假期間辦理在地考照，由監理站派員及提供設備，考試規格比照監理站辦理。期望藉由在地考照，減少區民往返基隆監理站的舟車勞頓及上路的風險。

劉昌松說，恭喜今日順利考取駕照的考生，但也提醒合法上路後仍需遵守交通安全規則，熟知安全駕駛的重要性並避免危險的發生，保護自己及他人，也讓家人放心與安心。

▲金山區公所爭取下鄉機車考照 省去舟車勞頓遠到基隆考駕照。（圖／新北市金山區公所提供）

▲直線7秒路考測驗。

金山區公所表示，依照往例於考試前6日安排熱心的區公所賴姓同仁擔任「機車教練」輔導考生路考練習，本區在地居民都對這項路考輔導、在地考照、在地製卡的「方便」服務感到格外的貼心，期望監理站能持續每年辦理在地考照的服務。

▲金山區公所爭取下鄉機車考照 省去舟車勞頓遠到基隆考駕照。（圖／新北市金山區公所提供）

▲路考測驗。

▲金山區公所爭取下鄉機車考照 省去舟車勞頓遠到基隆考駕照。（圖／新北市金山區公所提供）

▲今日共有106位考生參加道路交通安全講習。

▲金山區公所爭取下鄉機車考照 省去舟車勞頓遠到基隆考駕照。（圖／新北市金山區公所提供）

▲順利考取駕照的考生，現場頒發駕照。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►新北金山甘藷王競賽成績揭曉　冠軍甜度13.2度「和水梨一樣甜」

►基隆老大公廟今晚點亮「起燈腳」　千盞普渡公燈揭中元祭序幕

►萬里岸邊驚見男浮屍！疑拍美景失足落海...最後照片停在這

►越南妹來不及穿衣...基隆警突襲「鐵路街」紅燈區　15賣淫女栽了

►2023眾望所藷！新北金山甘藷季8／26開跑　焢窯體驗明開放報名

ET快訊
包皮不是人人可割！　醫警告「4類人」嚴禁
蘇拉、丹瑞接力生成！氣象局曝颱風命名冷知識
快訊／10人玩SUP！　23歲男落水失蹤
色男「透明螢光劑」破解密碼鎖！闖女生家架針孔
逆轉！馬祖沉船「不是新台馬輪撞的」　2億拖船甩尾衝撞畫面曝
快訊／又有颱風！「海葵」最快生成時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2023北海潮與火倒數計時　新北浪漫藝術裝置美拍打卡熱點

新北金山區公所爭取下鄉機車考照　省去舟車勞頓遠到基隆

防詐宣導不打烊！金山警走入機車考場　加強民眾識詐觀念

竹市府員工家庭日登場　高虹安與百位親子同樂

蔡英文出席全國宗教團體表揚大會　嘉義縣3廟宇連10年獲獎

黑蝙蝠中隊72週年隊慶登場　空軍英勇精神永流傳

連續傳愛16年！中華基督教衛理公會捐贈17所中小學課輔經費

一桿進洞得新車！花蓮公益球賽200球友參賽　3方捐錢送愛心

張麗善化身一日店員「LISA姊姊」　與庇護學員體驗手沖咖啡

全國唯一「警察廟」中元普渡　捐贈數百包白米助弱勢家庭

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

社牛女在教室聞到雞排香　向陌生同學用草莓乾交換

暖心女遇浪浪哭求怕貓男友收編　半年後牠趴枕邊挑釁：妳才小三

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

扁女婿趙建銘疑超車不慎　開法拉利擦撞Gogoro騎士

酒駕撞死人IG先打卡！21歲奥迪妹只心疼名車　拍抖音火辣熱舞

2023北海潮與火倒數計時　新北浪漫藝術裝置美拍打卡熱點

新北金山區公所爭取下鄉機車考照　省去舟車勞頓遠到基隆

防詐宣導不打烊！金山警走入機車考場　加強民眾識詐觀念

竹市府員工家庭日登場　高虹安與百位親子同樂

蔡英文出席全國宗教團體表揚大會　嘉義縣3廟宇連10年獲獎

黑蝙蝠中隊72週年隊慶登場　空軍英勇精神永流傳

連續傳愛16年！中華基督教衛理公會捐贈17所中小學課輔經費

一桿進洞得新車！花蓮公益球賽200球友參賽　3方捐錢送愛心

張麗善化身一日店員「LISA姊姊」　與庇護學員體驗手沖咖啡

全國唯一「警察廟」中元普渡　捐贈數百包白米助弱勢家庭

布萊威一軍亮相！初登板奪勝投　統一3比1擊敗樂天

申皓瑋連兩戰開轟力挺　瑞恩笑：一定要請吃飯

林明禎親媽也超正！年輕絕美婚紗照曝光　網驚：臉一模一樣

王心凌自揭「前2天剛動完手術」　8月狂跑56個行程：不用為我擔心

瑞恩通過富邦測試　丘總點名張進德關鍵一擊很重要

包皮也會生病！泌尿醫點名4病症：恐「頭部」缺血

快訊／10人峨眉湖玩SUP！23歲男落水失蹤5小時無果　搜救明日繼續

蘇拉、丹瑞接力生成！氣象局曝颱風命名冷知識：新的開始

迎接開學日！一卡通TPASS加碼優惠　抽一年份月票再送你看LINE TV

線上看！駐新加坡代表處正式發布《台灣與全球半導體產業鏈》英文手冊　

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

蘆洲鐵皮屋販毒　警搜出1523包毒咖啡

從山林到海洋..新北動保處中元山海動物聯合祈福法會為眾生祈福

台積電中科2奈米廠　盧秀燕：水電供應充足

蘇拉成形　氣象局：預計下週三逼近花東

南警五分局長率員到舞廳宣導勿酒駕

東港火燒船燒上億！5艘千萬漁船曝

東勢牛稼莊蟬聯三屆米其林必比登推薦商家

都計區雜草長逾60公分　限期未改善最重罰6千

台東今年161人染性病　10人愛滋病

長者也有夏令營　242阿公阿嬤玩開了

台南25家宗教團體獲獎全國第一

南消六大隊救護員助接生母子均安

帶愛貓結紮3天後貓人永隔！飼主怒申訴　新北動保處出面助調解

彰化善人捐4000萬土地蓋衛福大樓　人找到了

更多熱門

相關新聞

北海潮與火倒數計時　新北浪漫藝術裝置打卡熱點

北海潮與火倒數計時　新北浪漫藝術裝置打卡熱點

2023北海夜金閃閃「北海潮與火」自即日起至9月3日止，在新北市金山區的中角灣國際衝浪基地、中山溫泉公園與萬里區大鵬足湯公園等3個展區，展出5組由國內外藝術家團隊結合主題與北海岸景觀的戶外藝術裝置，展覽期間每天下午5點亮燈至晚上9點；每周六晚間由即將成真火舞團在中角灣帶來震撼力十足的《燃薪交匯：青農火的永續饗宴》火舞演出，還有青農火BBQ派對及浪潮市集。

金山警走入機車考場　加強民眾識詐觀念

金山警走入機車考場　加強民眾識詐觀念

新北舒緩普度車潮　新店農路改善助通行

新北舒緩普度車潮　新店農路改善助通行

傳播妹控遭「貢丸+香腸」侵犯　眾男客下場出爐

傳播妹控遭「貢丸+香腸」侵犯　眾男客下場出爐

債務糾紛奪命！19歲男遭「凌虐4小時」慘死

債務糾紛奪命！19歲男遭「凌虐4小時」慘死

關鍵字：

新北金山機車考照

讀者迴響

熱門新聞

蘇拉恐「增強穿台」　專家：皮繃緊了

即／台北車站落軌！她遭區間車撞卡車底　命危搶救中

王陽明爆婚變9天行蹤曝光

獨／19歲男遭16煞凌虐慘死！最小涉案人僅13歲　

iPhone 15 Pro全新渲染圖曝光　「泰坦灰」新色代替金色

前WWE冠軍驚傳猝逝！享年36歲

800公分蛇身巨大凸起　切開驚見整具人屍

泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神

即／國1遊覽車撞分隔島　楊梅休息站出口封閉回堵3km

網紅行動電源爆炸　業者宣布「二組序號」消費者可免費換新

鄰居買到爛車位「天天來霸停」！還逼他換位子

9月上旬「超強運三生肖」賺到翻！

即／瓦格納首腦墜機亡　普丁首發聲

快訊／《中國好聲音》停播！　浙江衛視「正式調查」

3家純網銀上半年已虧65.8億　5年才會損益兩平

更多

最夯影音

更多
光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！

光頭男販毒在家被上銬 爸痛罵：你關到死啦！
賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

賴品妤受訪與媒體推擠跌倒　尖叫喊「為什麼要推我！」

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

21歲妹酒駕撞死人先發IG　限動狂罵髒話：沒關係啦

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

李多慧挑戰主播：台灣好天氣～　穩健台風被讚爆「明天來上班」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面